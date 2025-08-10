Πρώτη φετινή νίκη για την Λουγκάνο που επικράτησε 3-1 της Βασιλείας, με ελληνική υπογραφή καθώς σκόραραν οι Αντώνης Παπαδόπουλος και Γιώργος Κούτσιας.

Μόλις στο 11' ο Άντο Γκργκιτς άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα, ενώ ο Αντώνης Παπαδόπουλος στο 31' έκανε το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 63' με τον Ατζέτι ενώ ο Κούτσιας στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με το πρώτο φετινό του τέρμα.