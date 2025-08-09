Ο Χρήστος Ζαφείρης, που τις τελευταίες ώρες έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ, πέτυχε απίθανο γκολ στη νίκη της Σλάβια Πράγας επί της Τέπλιτσε (3-0) και έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική του εκκίνηση στη σεζόν.

Ο Χρήστος Ζαφείρης είδε το όνομά του να εισβάλει στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, ό,τι κι αν του επιφυλλάσει το μέλλον, το μόνο σίγουρο είναι ότι στο... παρόν «κεντάει». Ο Έλληνας μέσος έχει μπει τρομερά στη σεζόν και επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση και στη νίκη της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Τέπλιτσε (3-0).

Ο Ζαφείρης φυσικά πήρε φανέλα βασικού και μάλιστα βρήκε ξανά δίχτυα. Στο 52ο λεπτό του ματς, έκανε πολύ ωραία κίνηση στην περιοχή και, παρ'ότι βρέθηκε σε δύσκολη γωνία, έπιασε πολύ δυνατό σουτ με το αριστερό και, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντίπαλου τερματοφύλακα, την κάρφωσε στο πλεκτό για το 2-0 της ομάδας του. Έτσι, πέτυχε το δεύτερο γκολ του σε τέσσερις αγώνες φέτος, ενώ έχει μετρήσει και μια ασίστ. Η Σλάβια Πράγας βρίσκεται στην κορυφή του τσεχικού πρωταθλήματος.