«Ο Εθνικός Πειραιώς αποκτά το δικό του σπίτι στο ΣΕΦ»!

Για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΣΕΦ, προκειμένου να γίνει η έδρα του Εθνικού, κάνει λόγο σε ανακοίνωση της η διοικούσα επιτροπή ποδοσφαίρου του Πειραϊκού συλλόγου που επικαλείται τις συναντήσεις με τον υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την διοικούσα επιτροπή ποδοσφαίρου του Εθνικού Πειραιώς αναφέρει:

«Έπειτα από τις ειλικρινείς και απολύτως γόνιμες συναντήσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Ποδοσφαιρικού Τμήματος με τον υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, θα γίνουν από τον υπουργό οι επίσημες ανακοινώσεις για την παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΣΕΦ στον ιστορικό ΕΘΝΙΚΟ ΟΦΠΦ.

Τα απαιτούμενα κονδύλια για την κατασκευή του γηπέδου (κερκίδες, περίφραξη, νέος χλοοτάπητας, βοηθητικοί χώροι κλπ.) θα καταβληθούν από κονδύλια του υπουργείου ενώ αναμένεται να έχει συμμετοχή στις εργασίες και ο Δήμος Πειραιώς.

Έπειτα από είκοσι και πλέον χρόνια, ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αποκτά ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙ.

Οι συνεχείς, επί τρία χρόνια, προσπάθειες της Διοικούσης Επιτροπής και των επώνυμων φίλων της ομάδας, αποδίδουν πλέον τους καρπούς τους».