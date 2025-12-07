Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη Γ' Εθνική.

Η δράση συνεχίζεται στη Γ' Εθνική και οι μάχες για την άνοδο έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Στον πρώτο όμιλο, η Δόξα Δράμας επιβλήθηκε με 4-1 του ΠΑΟΚ Κρηστώνης και διατήρησε την πρωτοπορία, την ώρα που Ξάνθη και Ηρακλής Θερμαϊκού είχαν απώλειες. Ο Πανθρακικός επέστρεψε στις νίκες και βρίσκεται πλέον στο -4 από την κορυφή.

Στον δεύτερο όμιλο, ο Απόλλων Καλαμαριάς έμεινε στο 1-1 με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, όμως παρέμεινε μόνος στην πρώτη θέση έπειτα από την ήττα της Βέροιας από τον Αστέρα Καρδίτσας.

Στον τρίτο όμιλο, η Λαμία κόλλησε στο 0-0 απέναντι στον ουραγό Θεσπρωτό, ενώ ο Αστέρας Σταυρού επικράτησε της Αναγέννησης Σχηματαρίου και κατέκτησε άτυπα τον τίτλο του Πρωταθλητή Χειμώνα.

Στον τέταρτο όμιλο, η Ζάκυνθος ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της Θύελλας Πατρών, ενώ ο Πύργος πήρε το ντέρμπι με τον Παναιγιάλειο, επικρατώντας 3-1.

Στον πέμπτο όμιλο, ο Άρης Πετρούπολης νίκησε 2-1 τη Δόξα Βύρωνος, παραμένοντας πρώτος και αήττητος. Η Νέα Αρτάκη επέστρεψε στις επιτυχίες με σημαντικό διπλό στην Κάρυστο.

Τέλος, στον έκτο όμιλο, ο Εθνικός Πειραιώς αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς σκορ με τον Αστέρα Βάρης και παραμένει στην κορυφή, με τον Ιωνικό να μειώνει στους τρεις βαθμούς χάρη στη νίκη του επί της ΑΕ Μυκόνου.

Τα αποτελέσματα στην Γ' εθνική

1ος όμιλος

Θερμαϊκός Θέρμης – ΑΟ Ξάνθη 1-1

Ηρακλής Θερμαϊκού – ΠΑΟΚ Δυτικού 1-1

Κιλκισιακός – Ορέστης Ορεστιάδας 4-0

Δόξα Δράμας – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 4-1

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Ποσειδών Μηχανιώνας 1-1

Πανθρακικός – Αετός Οφρυνίου 5-2

Η βαθμολογία

1. Δόξα Δράμας 24

2. ΑΟ Ξάνθη 22

3. Ηρακλής Θερμαϊκού 22

4. Πανθρακικός 20

5. Αετός Οφρυνίου 17

6. Απόλλων Κρύας Βρύσης ΠΑΣ 16

7. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 14

8. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 13

9. Κιλκισιακός 10

10. Θερμαϊκός Θέρμης 9

11. ΠΑΟΚ Δυτικού 8

12. Ορέστης Ορεστιάδας 4

2ος όμιλος

Κοζάνη – Εορδαϊκός 1-0

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Σαρακηνός 2-1

Πιερικός – Ακρίτες Συκεών 1-0

ΑΕ Ευόσμου – Ερμής Εξοχής 1-3

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

Αστέρας Καρδίτσας – Βέροια 3-2

Η βαθμολογία

1. Απόλλων Καλαμαριάς 26

2. Βέροια 26

3. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 19

4. Ερμής Εξοχής 17

5. Εορδαϊκός 17

6. Πιερικός 16

7. ΑΕ Αλεξάνδρειας 14

8. Σαρακηνός 14

9. Αστέρας Καρδίτσας 12

10. Κοζάνη ΦΣ 11

11. Ακρίτες Συκεών 9

12. ΑΕ Ευόσμου 2

3ος όμιλος (13η αγωνιστική)

Αστέρας Σταυρού – Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-1

Τρίκαλα – ΑΕ Νέας Σελεύκειας 0-0

Αναγέννηση Άρτας – Ανθούπολη 1-0

Άρης Φιλιατών – Πρόοδος Ρωγών 2-2

Θεσπρωτός – ΠΑΣ Λαμία 0-0

Τηλυκράτης – ΑΕ Λευκίμμης 1-2

Ρεπό: ΠΟ Ελασσόνας

Η βαθμολογία

1. Αστέρας Σταυρού 24

2. ΠΑΣ Λαμία 23

3. Άρης Φιλιατών 21

4. Τηλυκράτης Λευκάδας 21

5. Τρίκαλα ΑΟ 20

6. ΑΕ Λευκίμμης 9

7. Αναγέννηση Άρτας 17

8. ΠΟ Ελασσόνας 16

9. Αναγέννηση Σχηματαρίου 16

10. ΑΟ Ανθούπολη 12

11. Πρόοδος Ρωγών 11

12. ΑΕΝ Σελεύκειας 11

13. Θεσπρωτός -2

4ος όμιλος

ΑΟ Λουτρακίου – Πανγυθεατικός 4-0

Πανθουριακός – Πέλοπας Κιάτου 2-0

Παναχαϊκή – Ερμής Μελιγούς 3-0

ΑΠΣ Ζάκυνθος – Θύελλα Πατρών 3-0

ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΟ Μιλτιάδης 4-2

ΠΑΣ Πύργος – Παναιγιάλειος 3-1

Η βαθμολογία

1. Ζάκυνθος ΑΠΣ 31

2. Πύργος AFC 29

3. Παναιγιάλειος 26

4. Μιλτιάδης ΑΟ 20

5. Παναχαϊκή 17

6. ΑΟ Λουτρακίου 17

7. Κόρινθος ΠΑΣ 16

8. Πανθουριακός 14

9. Θύελλα Πατρών 12

10. Πέλοπας Κιάτου 12

11. Ερμής Μελιγούς 6

12. Πανγυθεατικός 2

5ος όμιλος

Άρης Πετρούπολης – Δόξα Βύρωνος 2-1

ΑΕΡ Αφάντου – Ρόδος 3-0 α.α.

Αμαρυνθιακός – Κένταυρος Βριλησσίων 1-0

ΑΟ Καρύστου – ΑΟ Νέας Αρτάκης 0-2

Διαγόρας Ρόδου – Εθνικός Αστέρας 1-0

ΑΟ Νέας Ιωνίας – Απόλλων Καλυθιών 1-0

Η βαθμολογία

1.Άρης Πετρούπολης 28

2. Νέα Ιωνία 25

3. ΑΟ Καρύστου 22

4. Νέα Αρτάκη 21

5. Διαγόρας Ρόδου 18

6. Αστέρας Καισαριανής 16

7. Αφάντου ΑΕΡ 16

8. Απόλλων Καλυθιών 15

9. Δόξα Βύρωνα – 12

10. Αμαρυνθιακός – 10

11. Κένταυρος Βριλησσίων – 7

12. Ρόδος ΑΣ – 5

6ος όμιλος

Ιωνικός – ΑΕ Μυκόνου 2-1

Σαρωνικός Αναβύσσου – Γιούχτας 0-1

Αστέρας Βάρης – Εθνικός 0-0

Χαϊδάρι – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας 2-1

Ατσαλένιος – Θύελλα Ραφήνας 2-2

Ηλυσιακός – Αίας Σαλαμίνας 2-2

Η βαθμολογία

1. Εθνικός Πειραιώς 25

2. Αστέρας Βάρης 24

3. Ιωνικός 22

4. ΑΕ Μυκόνου 21

5. Γιούχτας 20

6. Ατσαλένιος 20

7. Σαρωνικός Αναβύσσου 19

8. Θύελλα Ραφήνας 18

9. Ηλυσιακός 12

10. Αίας Σαλαμίνας 11

11. ΑΟ Χαϊδαρίου 8

12. Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 0