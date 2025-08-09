Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι το πρόσωπο των ημερών στο ρεπορτάζ της Πογκόν, με δημοσίευμα να θέλει τον Έλληνα επιθετικό να κλείνει σύντομα τον κύκλο του στην ομάδα της Ekstraklasa.

Η υπόθεση του Ευθύμη Κουλούρη απασχολεί έντονα στην Πογκόν Στσέτσιν κι έχει εξελιχθεί σε ένα μετραγραφικό σίριαλ, δεδομένου ότι ο πρώτος σκόρερ της περσινής Ekstraklasa έχει στα χέρια του δελεαστικές προτάσεις που σκέφτεται να αξιοποιήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Πογκόν από την πλευρά της είχε ξεκαθαρίσει πως θέλει να τον κρατήσει και ήταν διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη γι αυτό, όμως πλέον φαίνεται πως η αποχώρηση είναι πιο κοντά από ποτέ. Ο προπονητής Ρόμπερτ Κολεντόβιτς παραδέχτηκε πως θα ήθελε να συνεχίσει να τον έχει στο ρόστερ του, αλλά γνωρίζει πως η αγορά και ιδιαίτερα ομάδες από τη Μέση Ανατολή έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον διεθνή φορ.

Το ποσό που θα έπειθε τους Πολωνούς να πουν το «ναι» εκτιμάται μεταξύ 4 και 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήδη φέρονται να έχουν εντοπίσει τον πιθανό του αντικαταστάτη.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της Πογκόν, Άλεξ Χαντιτάγκι, πρόσφατα έβαλε ένα... φρένο σε αυτά τα σενάρια, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι ο παίκτης δε θα παραχωρηθεί αυτή τη σεζόν. Ο Καναδός επιχειρηματίας τόνισε πως ο Έλληνας άσος έχει ακόμα έναν χρόνο συμβολαίου και αναμένεται να το τηρήσει. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη πρόταση για ανανέωση τριετίας, που θα τον καθιστούσε τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου.