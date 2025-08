Χαντιτάγκι για Κουλούρη: «Δεν πωλείται, του προσφέραμε το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου»

Ο ιδιοκτήτης της Πογκόν Στσζέτσιν, Άλεξ Χαντιτάγκι έκανε μία ανάρτηση σχετικά με το μέλλον του Ευθύμη Κουλούρη, κόβοντας την όρεξη στους επίδοξους μνηστήρες.

«Ο Κουλούρης δεν παραχωρείται την φετινή σεζόν». Με αυτά τα λόγια ο ιδιοκτήτης της Πογκόν Στσζέτσιν, Άλεξ Χαντιτάγκι θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση γύρω από το μέλλον του Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Ο Καναδός επιχειρηματίας τόνισε πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα και πρόκειται να το τηρήσει μέχρι το τέλος ενώ ανέφερε πως αν εκείνος αποφασίσει να ανανεώσει και να μείνει μεγαλύτερο διάστημα στο κλαμπ, του έχει ήδη κατατεθεί σχετική πρόταση με τριετή διάρκεια, η οποία τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου.

«Τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται στον αγωνιστικό χώρο ή από παιδιά, όχι στις δουλειές. Ως ιδιοκτήτης της Πογκόν βάζω τέλος σε οποιαδήποτε φήμη. Ο Κουλούρης δεν είναι προς πώληση. Όχι αυτή τη χρονιά. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο και θα μείνει ως το τέλος του.

Εάν θέλει να παραμείνει στην Πογκόν, έχουμε στο τραπέζι πρόταση ανανέωσης για τρία ακόμη χρόνια, η οποία θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου. Εάν θέλει να πάει αλλού μπορεί να το κάνει ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι. Η επιλογή είναι δική του.

Για να το ξεκαθαρίσουμε. Κανένας ατζέντης, παίκτης ή κλαμπ δεν μπορεί να αλλάξει την απόφασή μου. Δεν χρειάζομαι χρήματα και δεν θα δεχτώ καμία πρόταση που δεν θα είναι σωστή για την Πογκόν.

Εάν συνεχίσει να χάνει παιχνίδια λόγω τραυματισμού, τότε κάθε κλαμπ -συμπεριλαμβανομένου και της Πογκόν- θα πρέπει να επαναξιολογήσει την τιμή του και το συμβόλαιό του την επόμενη χρονιά»

Games should be played on the pitch or by children — not in business.** As the owner of Pogoń, I’m putting an end to all speculation — **Koulouris is not for sale. Not this year. He has one year left on his contract with Pogon and he will fulfill it.



