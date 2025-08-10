O πρώτος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία ίσως κρύβει… εκπλήξεις!

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία κρίνεται στον τελικό του Community Shield ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και την κυπελλούχο Κρίσταλ Πάλας στο «Wembley» (17:00).

Παραδοσιακά η σεζόν στο Νησί ανοίγει με τον τελικό του Σούπερ Καπ που είναι γνωστός ως Community Shield, με «ρεντς» και «αετούς» να διεκδικούν την κούπα στον υπ’ αριθμόν 103 τελικό του θεσμού.

Η μεν Λίβερπουλ θα διεκδικήσει τον 17ο τίτλο της στον θεσμό για να πιάσει την Άρσεναλ στη δεύτερη θέση της ιστορικής λίστας, ενώ η Πάλας κυνηγά τον παρθενικό της τίτλο.

Η πρωταθλήτρια του Άρνε Σλοτ, η οποία κυριάρχησε στην περσινή Premier League κατακτώντας τον τίτλο για 20η φορά θέλει την κούπα για καλή αρχή στη χρονιά και για να τον αφιερώσει στον αδικοχαμένο παίκτη της, Ντιόγκο Ζότα που σκοτώθηκε σε θανατηφόρο τροχαίο.

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ η οποία ενισχύθηκε εντυπωσιακά κατά τη μεταγραφική περίοδο (Βιρτζ, Εκιτικέ, Κέρκεζ, Φρίμπονγκ) ώστε να διατηρήσει τα πρωτεία εντός συνόρων και να κυνηγήσει το Champions League.

Απέναντί της η ομάδα-έκπληξη του Όλιβερ Γκλάσνερ η οποία νίκησε στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας την Μάντσεστερ Σίτι (1-0) και σήκωσε το πρώτο της τρόπαιο, ενώ στο πρωτάθλημα είχε την υψηλότερη συγκομιδή βαθμών στην ιστορία της.

Ένας τελικός δύναται να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις για το φαβορί, πόσω μάλλον από μια ομάδα που το έχει ξανακάνει ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της χρονιάς.

Περίπτωση ισοπαλίας στο 90λεπτο δε θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη, ενώ 4/6 τελευταίους τελικούς έχει κριθεί στα πέναλτι. Στο 4.30 η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια.

Το Under 2.5 εμφανίζεται συχνά στις πρόσφατες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, με 6/7 τελευταίες να έχουν συνδυαστεί με Under 2.5, ενώ 2/3 τελευταίες με N/G. Στο 2.05 το Under 2.5.

Δελεαστική είναι και η αγορά των καρτών με το 3.30 στις 2+ κάρτες για κάθε ομάδα σε μία αναμέτρηση όπου το πάθος θα ξεχειλίζει με φόντο το τρόπαιο.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

