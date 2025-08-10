Στη «μάχη» για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Νησί ρίχνονται οι Κρίσταλ Πάλας και Λίβερπουλ (10/8, 17:00). Θα μπορέσουν οι Αετοί να «πετάξουν» πάνω από την ταμπέλα του φαβορί που έχουν οι Reds; Η απάντηση θα δοθεί στο «Γουέμπλεϊ»!

Διαχρονικά, η σεζόν στην Αγγλία ξεκινάει με το Community Shield! Στο «Γουέμπλεϊ», ο πρωταθλητής με τον κυπελλούχο διασταυρώνουν κάθε Αύγουστο τα ξίφη τους με στόχο να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο -γοήτρου- της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Τους ρόλους αυτούς έχουν φέτος οι Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας, αντίστοιχα. Από τη μία οι Reds που «καπάρωσαν» την Premier League τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, από την άλλη οι Αετοί. Από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, σήκωσαν τελικά το βαρύτιμο τρόπαιο του FA Cup, σοκάροντας την Μάντσεστερ Σίτι

Υπάρχει φαβορί στη σημερινή αναμέτρηση; Ναι, ξεκάθαρο, η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ που θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της. Μπορεί η Πάλας να μετατραπεί ξανά σε... Δαβίδ και να προσθέσει στην τροπαιοθήκη της το Community Shield για πρώτη φορά στην ιστορία της;

Για το ιδανικό ξεκίνημα η Λίβερπουλ

Ήταν απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας για την 38η αγωνιστική, όταν η Λίβερπουλ σήκωσε στο «Άνφιλντ» τον τίτλο της Premier League. Τώρα, σε μία... επανάληψη αυτή της αναμέτρησης, οι δυο τους βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες σχεδόν τρεις μήνες μετά. Για τους λάτρεις των στατιστικών -που πάντα υπάρχουν- αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά από το 1989 όπου οι δύο φιναλίστ του Community Shield ξανασυναντιούνται αμέσως μετά την τελευταία αγωνιστική.

Στα ουσιώδη τώρα, η Λίβερπουλ έχει τινάξει στην... μπάνκα στον αέρα και οι απαιτήσεις όλων ενόψει της νέας σεζόν θα «ξεδιψάσουν» φυσικά με κάτι πολύ μεγαλύτερο από το εν λόγω τρόπαιο «προθέρμανσης». Οι Reds ενισχύθηκαν σημαντικά και ακριβά δείχνοντας τις διαθέσεις τους προς όλες όσες θα παλέψουν για να την εκθρονίσουν από την κορυφή του πρωταθλήματος.

Βιρτς (125 εκατ.), Εκιτικέ (95 εκατ.), Κέρκεζ (46 εκατ.), Φρίμπονγκ (40 εκατ.). Αυτά είναι τα μεταγραφικά «μπαμ» των Reds και ίσως ακολουθήσουν κι άλλα. Ο Άρνε Σλοτ συνιστά συγκέντρωση από τους παίκτες του, ενώ τόνισε ότι θα είναι ένα ματς απαιτητικό, όπου χρειάζεται προσοχή μιας και όλοι είδαν τι έγινε στον τελικό του FA Cup.

Για την υπέρβαση η Πάλας

Ήταν πολλά τα 164 χρόνια για την Πάλας. Το γκολ του Έζε στον τελικό του FA Cup απέναντι στη Σίτι αρκούσε για να πανηγυρίσει η λονδρέζικη ομάδα τον πρώτο μεγάλο τίτλο της ιστορίας της και να βγάλει τον κόσμο της στους δρόμους.



Κανείς δεν το περίμενε, ούτε οι ίδιοι. Και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι δεν πρόλαβαν την προθεσμία της UEFA αναφορικά με τους κανονισμούς συνιδιοκτησίας και ως εκ τούτου η Πάλας δεν θα μπορέσει να γευτεί στο 100% το νέκταρ της επιτυχίας της. Μιας και θα αγωνιστεί στο Conference κι όχι στο Europa League (εκτός κι αν η έφεση γίνει δεκτή), όπως συμβαίνει με τον νικητή του κυπέλλου.



O Όλιβερ Γκλάσνερ πάντως έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στην Πάλας και καλείται να το κάνει ξανά για να δώσει τέλος στο αρνητικό στατιστικό των Αετών απέναντι στη Λίβερπουλ: Μόλις μία νίκη σε 16 συναντήσεις του, από το 2017!

Η φιλανθρωπία και η κατάρα ενός κυπέλλου

Το Community Shield «γιορτάζει» τα 117 χρόνια διεξαγωγής και πρόκειται στην ουσία για τον… διάδοχο του «Sheriff of London Shield» που παιζόταν κάθε χρόνο μεταξύ του καλύτερου επαγγελματικού και ερασιτεχνικού συλλόγου. Άλλαξε τόσο το format όσο και η ονομασία ανά τα χρόνια, ενώ από το 1974 διεξάγεται στο «Γουέμπλεϊ».



Από το 2002 και μετά, όταν η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων αποφάνθηκε ότι η FA δεν είχε προσδιορίσει ακριβώς το ποσό των χρημάτων που διέθετε σε φιλανθρωπίες, το έως τότε Charity Shield μετονομάστηκε σε Community Shield. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαφοροποιήθηκε ο σκοπός του, δηλαδή να διανέμει τα έσοδα του αγώνα σε κοινοτικά προγράμματα και σε φιλανθρωπίες ανά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορεί σαν τίτλος να μην υπολογίζεται σημαντικά, αλλά είναι το πρώτο δυνατό τεστ πριν από κάθε σεζόν και ανοίγει από νωρίς τον… χορό των κυπέλλων που ακολουθούν. Πολυνίκης του θεσμού είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 21 κατακτήσεις, ενώ μάλιστα είναι και η πρώτη ομάδα που σήκωσε τον εν λόγω τίτλο το 1908.



Πάντως, ο νικητής των τελευταίων ετών συνδέεται και με μία «κατάρα», αφού η ομάδα που νικάει δεν παίρνει το πρωτάθλημα στο τέλος Μοναδική εξαίρεση η Σίτι το 2018 που νίκησε την Τσέλσι με 2-0 και τον Μάιο στέφθηκε πρωταθλήτρια σε εκείνη την επική κούρσα με την Λίβερπουλ που σταμάτησε στους 98 και 97 βαθμούς, αντίστοιχα.

