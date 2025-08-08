Σπρέι σήμανσης DNA ως μέτρο αντιμετώπισης της βίας στα Βρετανικά γήπεδα

Στη τρίτη κατηγορία επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Αγγλία, ένα νέο μέτρο κατά της βίας στα γήπεδα θα τεθεί σε ισχύ από την ερχόμενη αγωνιστική για την εξάλειψη της ανάρμοστης συμπεριφοράς απο παραβάτες.

Η αστυνομική δύναμη Τσέσαιρ (Cheshire) ανακοίνωσε ότι θα εισάγει ένα αποτελεσματικό μέτρο για να αποφύγει τις ανάρμοστες συμπεριφορές στα γήπεδα της τρίτης επαγγελματικής κατηγορίας της Άγγλιας (League one).Το μέτρο αυτό έχει πρωταγωνιστή ένα σπρει σήμανσης DNA. Παρότι είναι αόρατο με γυμνό μάτι, στις ακτίνες UV μπορεί να γίνει ανιχνεύσιμο ακόμα και μήνες μετά.

Το σπρέι δοκιμάστηκε με επιτυχία σε έναν αγώνα της League One τον Μάρτιο και στην αναμέτρηση του Σαββάτου ανάμεσα σε Kρου Αλεξάνδρα (Crewe Alexandra) και Άκρινγκτον Στάνλει (Accrington Stanley) θα εφαρμοστεί και επίσημα σε όσους δεν συμμορφώνονται στους κανόνες του γηπέδου όπως ορίζονται από τον βρετανικό νόμο.

Το σπρέι αυτό θα διευκολύνει την αστυνόμευση της Τσέσαιρ στην μετέπειτα αναγνώριση των δραστών. Η βρετανική αστυνομία ελπίζει ότι το σπρέι αυτό θα αποτρέψει τους χούλιγκαν από το να έχουν παράνομη συμπεριφορά ακόμα και έξω από το γήπεδο, όπως σε παμπ και κατ' επέκταση σε όλο το κέντρο της πόλης. Καταστήματα όλων των ειδών θα προμηθεύτουν επίσης το σπρέι για την αποφυγή κλεφτών και χούλιγκαν.

Ωστόσο η ένωση οπαδών ποδοσφαίρου (FSA) καταδικάζει την απόφαση αυτή ισχυριζόμενη πως οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποιούν μη αποδεδειγμένες τεχνολογίες κατά των φιλάθλων που παρεβρίσκονται στα γήπεδα καθώς και ότι η κακή και αλόγιστη χρήση του σπρέι μπορεί να φέρει αθώους πολίτες αντιμέτωπους με τον νόμο. Επίσης αναρωτιούνται πως σε μια χώρα με ποσοστό 5,5 συλλήψεις ανά 100.000 θεατές, έχει πραγματικά αξία ένα τέτοιο μέτρο.

Απο την αντίθετη μεριά ο επικεφαλής της αστυνόμευσης του Τσέσαιρ, Μάρκ Ρόμπερτς τόνισε πως παρά το μικρό ποσοστό βίας στα γήπεδα και το κατά μεγάλο ποσοστό νομοταγείς κοινού, το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για όσους σκοπεύουν να προκαλέσουν αναταραχές. «Είμαι βέβαιος ότι αυτό το νέο εργαλείο θα κάνει πραγματική διαφορά, βοηθώντας στον εντοπισμό και την αποτροπή των εγκληματιών που παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες εδώ στο Τσέσαϊρ» δήλωσε ο ίδιος.