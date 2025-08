Με κολακευτικά λόγια μίλησε ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, για τον μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ, Σίριλ Ντέσερς, μετά την ισοπαλία της ομάδας του απέναντι στη Μάδεργουελ.

Ο Σίριλ Ντέσερς εξακολουθεί να βρίσκεται στα υπόψιν της ΑΕΚ για τη γραμμή της κρούσης, όμως για την ώρα παραμένει ενεργός παίκτης της Ρέιντζερς. Ο Νιγηριανός άλλωστε κάθε άλλο από «παροπλισμένος» θεωρείται στο ρόστερ των Σκωτσέζων, καθώς για ακόμα μια φορά πήρε λεπτά συμμετοχής, αυτή τη φορά απέναντι στη Μάδεργουελ.

Αν και δεν ξεκίνησε βασικός, ο Ντέσερς πέρασε αλλαγή στο 63΄και ολοκλήρωσε τον αγώνα, κερδίζοντας το χειροκρότημα του προπονητή του, Ράσελ Μάρτιν, μετά το φινάλε. Συγκεκριμένα ο τεχνικός της Ρέιντζερς τον αποθέωσε για τον ζήλο που επέδειξε στον αγωνιστικό χώρο και τόνισε πως είναι παράδειγμα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

«Είπα σε κάποια από τα παιδιά ότι ο Σίριλ είναι ο μόνος για τον οποίο είχαμε πρόταση φέτος. Παρόλα αυτά μπήκε στο ματς κι έτρεξε τόσο πολύ και την Τετάρτη κι απόψε. Κάποιοι παίκτες πρέπει να τον δουν και να τον έχουν ως παράδειγμα» τόνισε μετά την ισοπαλία απέναντι στη Μάδεργουελ (1-1).

🗣️ “When you just jog around, there’s a big problem”

🗣️ “Some of them have to drop their egos”

🗣️ Dessers “only one we’ve had a bid for” & he works so hard



A 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 interview as Russell Martin cites a “mentality problem” at Rangers after their 1-1 draw ⬇️ pic.twitter.com/C5wznNbizZ