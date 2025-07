Θρήνος στην Αγγλία και την οικογένεια της Τσάρλτον, η οποία γνωστοποίησε τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή των ακαδημιών της.

Μία τραγική είδηση ήρθε από την Αγγλία, καθώς η Τσάρλτον ανακοίνωσε την Τρίτη (29/7) τον χαμό του Ίθαν Άντε-Οντουάλε, μέλους των ακαδημιών U10 του συλλόγου.

Ο θάνατος του νεαρού ποδοσφαιριστή συγκλόνισε την οικογένεια της Τσάρλτον σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου στην Αγγλία, αλλά και όχι μόνο.

«Η Τσάρλτον Αθλέτικ είναι συνετριμμένη από την τραγική απώλεια του Ίθαν Άντε-Οντουάλε, ενός αγαπημένου μέλους της ομάδας U10 της ακαδημίας μας.

Το χαμόγελο, η ενέργεια και ο ενθουσιαμός του Ίθαν για το ποδόσφαιρο θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη των συμπαικτών του και του προσωπικού της ακαδημίας. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο ''Sparrows Lane'', η επιθυμία του για να πετύχει ήταν εμφανής σε κάθε προπόνηση και η αγάπη του για το ποδόσφαιρο θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων.

Ένα λαμπρό παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο για κάθε νεαρό ποδοσφαιριστή με την αγάπη του για την μπάλα, τους συμπαίκτες του και τον σεβασμό του προς όλους όσους συναντούσε, ο Ίθαν θα λείψει πολύ σε όλους», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

We are devastated to learn of the tragic passing of Ethan Ade-Oduwale, a cherished member of our academy’s U10s team.



Rest in peace, Ethan ❤️

#cafc