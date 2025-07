Τρομακτικές εικόνες σε αγώνα στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου κουκουλοφόροι με ρόπαλα και μπαστούνια του γκολφ προκαλούν πανικό με εκτοξευτή φωτοβολίδων.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε Ντέρι Σίτι και Μποέμιανς στη Βόρεια Ιρλανδία! Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media απαθανατίζει τρομακτικές σκηνές με συμπλοκές ανάμεσα στους χούλιγκαν των δυο ομάδων, οι οποίοι κρατούν ρόπαλα και μπαστούνια του γκολφ στα χέρια.

Παράλληλα ένας κουκουλοφόρος κρατάει εκτοξευτήρα πυροτεχνημάτων, τα οποία περνούν αδιάκοπα μέσα από τον φράχτη και καταλήγουν στην πλευρά των αντιπάλων.

Από την τριβή με τα σύρματα του φράχτη διακρίνονται κόκκινες και πράσινες σπίθες, την ώρα που οι αντίπαλη ομάδα χούλιγκαν προσπαθεί να καλυφθεί.

Το βίντεο αποκτάει ακόμα πιο αλγεινές διαστάσεις τη στιγμή που ακούγεται ένα κοριτσάκι να ζητάει τον μπαμπά της ενώ περνάει μπροστά από την κάμερα, με έναν άγνωστο άνδρα να προσπαθεί να την καθησυχάσει.

Derry youngfellas making absolute mugs of the hipster bohs fans from Dublin. pic.twitter.com/hZEwvjUOmb