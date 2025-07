Ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα και άλλοτε θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έφαγε... πόρτα από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ινδίας, σε αίτηση που έστειλε για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας.

Τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας ψάχνει εδώ και έναν χρόνο ο Τσάβι, μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της αγαπημένης του Μπαρτσελόνα, τον Ιούνιο του 2024.

Ο Ισπανός τεχνικός και άλλοτε θρύλος των «μπλαουγκράνα» και της Εθνικής Ισπανίας παραμένει εκτός... δράσης όλο αυτό το διάστημα, μη έχοντας κατορθώσει να βρει κάτι που θα ταιριάζει στα «θέλω» και τη φιλοσοφία του. Ωστόσο, πέραν αυτού, φαίνεται πως έχει δει και την άλλη όψη, αυτή της απόρριψης!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο 45χρονος έστειλε αίτηση στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ινδίας, η οποία αναζητά τον νέο της τεχνικό, όμως είδε τους ανθρώπους της να του... ρίχνουν «άκυρο»! Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως οι αρμόδιοι δεν τον συμπεριέλαβαν στην τελική λίστα των υποψηφίων για τη θέση, εξαιτίας του υψηλού κασέ που αξιώνει.

Παρά το γεγονός πως έχει εκφράσει στο παρελθόν το ενδιαφέρον του για το ποδόσφαιρο της χώρας, ο Τσάβι εν τέλει έμεινε εκτός κάδρου και συνεχίζει να ψάχνει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη σε επίπεδο προπονητή.

