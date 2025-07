Η σέντρα στο μίνι πρωτάθλημα του Σουδάν σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου, προσφέρει μία ελπίδα επιστροφής στην κανονικότητα της ταλαιπωρημένης χώρας.

Κάτι παραπάνω από δύο χρόνια διακοπής εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε στη χώρα την άνοιξη του 2023, το ποδόσφαιρο στο Σουδάν επέστρεψε.

Ένα τουρνουά απαρτιζόμενο από οκτώ ομάδες, διάρκειας μόλις ενός μήνα θα αναδείξει τον πρωταθλητή, σε μία χώρα που μαστίζεται από το ζοφερό δηλητήριο του πολέμου.

Μεταξύ των οκτώ συλλόγων που θα κοντραριστούν για τον τίτλο, είναι η Αλ Χιλάλ και η Αλ Μερίκ, οι δύο πιο επιτυχημένοι στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Όπως αποφασίστηκε, οι αναμετρήσεις του πρωταθλήματος θα διεξάγονται μακριά από την πρωτεύουσα, Χαρτούμ, για προφανείς λόγους ασφαλείας.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η εθνική ομάδα Σουδάν εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 παρά την εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα. Να σημειωθεί ότι, το Σουδάν δεν έχει δώσει εντός έδρας παιχνίδι από τον Μάρτιο του 2023.

League football has returned to war-torn Sudan for the first time in more than two years with a one-month competition being organised for eight clubs to determine the country’s champions. https://t.co/B8Iu7mNzPu