Ο μέσος της Αλ Χιλάλ είχε περάσει πολλές στιγμές με τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ στην Εθνική ομάδα αλλά και στις Γουλβς και Πόρτο, και τίποτα δεν τον εμπόδισε από το να βρεθεί στο τελευταίο «αντίο».

Τι και αν 13 ώρες πριν την κηδεία του αδελφικού του φίλου και πρώην συμπαίκτη του, Ντιόγκο Ζότα, έπαιζε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις ΗΠΑ;

Ο Ρούμπεν Νέβες αμέσως μετά το φινάλε στο παιχνίδι της Αλ Χιλάλ με τη Φλουμινένσε για τα προημιτελικά του τουρνουά, πήρε αμέσως το αεροπλάνο από το Ορλάντο και βρέθηκε στην Πορτογαλία για το τελευταίο «αντίο» στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και τον αδερφό του.

Ο Νέβες ήταν συμπαίκτης με τον Ζότα τόσο στην Εθνική Πορτογαλίας όσο και στη Γουλβς αλλά και παλαιότερα στην Πόρτο, με τη σχέση τους κάτι παραπάνω από φιλική, όντας μάλιστα εκ των ανθρώπων που κράτησε το φέρετρο του άτυχου 28χρονου, σε μια συγκλονιστική στιγμή.

