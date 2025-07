Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 61 ετών άφησε ο εμβληματικός τερματοφύλακας της Νιγηρίας, Πίτερ Ρουφάι, ύστερα από μάχη με μακροχρόνια ασθένεια.

Ο Πίτερ Ρουφάι, ένας από τους πιο διάσημους και εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την φανέλα της εθνικής Νιγηρίας έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (03/07) σε ηλικία 61 ετών.

Όπως μετέδωσε το «Radio Nigeria», ο Ρουφάι «έφυγε» τα ξημερώματα της Πέμπτης και μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες σχετικά τον θάνατό του δεν έχουν γίνει γνωστές. Σύμφωνα με όσα λένε στη χώρα, ο θρυλικός τερματοφύλακας των Σούπερ Αετών απεβίωσε μετά από μακροχρόνια αρρώστια.

🇳🇬🕊️ Forever in our hearts, Dodo Mayana.



We mourn the passing of legendary Super Eagles goalkeeper, Peter Rufai, a giant of Nigerian football and a 1994 AFCON champion.



Your legacy lives on between the sticks and beyond.



Rest well, Peter Rufai. 💚#SuperEagles #AFCON pic.twitter.com/xMDApRotVR