Πριν καν πουλήσει τον Βίκτορ Γιόκερες, η Σπόρτινγκ έχει φροντίσει για το μέλλον της, αφού έχει βρει τον διάδοχό του στο πρόσωπο 21χρονου Κροάτη.

Το σίριαλ της μεταγραφής του Βίκτορ Γιόκερες καλά κρατεί, με τον Σουηδό στράικερ να βρίσκεται με το 1,5 πόδι εκτός Σπόρτινγκ.

Ο ίδιος ενημέρωσε τον πρόεδρο της ομάδας πως θέλει να αποχωρήσει, και, αν αυτό δεν συμβεί, θα απέχει από τις προπονήσεις με την έναρξη της προετοιμασίας. Έτσι, θέλοντας να προλάβει τις εξελίξεις, ο σύλλογος από την Πορτογαλία έχει βρει τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, η Σπόρτινγκ έχει καταλήξει στην περίπτωση του 21 ετών Φράνιο Ιβάνοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Το βελγικό κλαμπ τον απέκτησε πέρυσι από την Ριέκα έναντι 4 εκατ. ευρώ και πλέον τον κοστολογεί στα 30 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη απορρίψει πρόταση των Πορτογάλων στα 20 «χαρτιά».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ιβάνοβιτς σκόραρε 20 φορές και μοίρασε 7 ασίστ σε 46 εμφανίσεις με την USG, κατακτώντας μάλιστα το βελγικό πρωτάθλημα.

