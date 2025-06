Η εθνική ομάδα της Ελβετίας, γνώρισε βαριά ήττα με 7-1 από ομάδα αγοριών κάτω των 15 ετών της Λουκέρνης σε φιλικό, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Euro 2025.

Η εθνική ομάδα της Ελβετίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το EURO 2025, έδωσε φιλικό αγώνα κεκλεισμένων των θυρών απέναντι στην ομάδα κάτω των 15 ετών της Λουκέρνης. Ο ανεπίσημος αυτός αγώνας πραγματοποιήθηκε και το ελβετικό συγκρότημα υπέστη βαριά ήττα με 7-1.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της Ελβετικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Σβεν Μικός, τόνισε ότι: «Στο ποδόσφαιρο γυναικών, δεν είναι ασυνήθιστο να αντιμετωπίζουμε ομάδες εφήβων. Στόχος είναι να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας, δίνεται έμφαση στη φυσική κατάσταση. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αυτοί οι προπονητικοί αγώνες έχουν παρόμοια ένταση και διανυόμενη απόσταση με τους διεθνείς μας αγώνες».

Οι διοργανωτές του Euro 2025 πρόκειται να δώσουν ακόμη ένα φιλικό αγώνα με την Τσεχία την Πέμπτη, πριν ξεκινήσουν την διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας τη Νορβηγία στις 2 Ιουλίου.

🇨🇭 The Switzerland women’s national team (ranked 23rd in the world) lost 7-1 in a friendly match against Luzern’s U15 boys team 😳⚽️ pic.twitter.com/bDaEOP49jU

