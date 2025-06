Η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και η Φορτούνα Ντίσελντορφ προβάλλει ως πιθανός επόμενος σταθμός στην καριέρα του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού στην καριέρα του, αφού δεν υπολογίζεται από την Σπόρτινγκ την ερχόμενη σεζόν. Αυτός όπως όλα δείχνουν, θα είναι η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και η Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Ο 24χρονος μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο ο πορτογαλικός σύλλογος θέλει να αδειάσει την συγκεκριμένη θέση στο ρόστερ του και αναζητά τρόπους να το πετύχει αυτό.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο Έλληνας χαφ αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σταντάρ Λιέγης, στο πρωτάθλημα Βελγίου, καταγράφοντας 37 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Φορτούνα επιθυμεί να αποκτήσει τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, καθώς είχε μείνει ικανοποιημένη από την παρουσία του Χρήστου Τζόλη στο πρόσφατο πέρασμά του και επιθυμεί να στρέψει την προσοχή της σε ακόμη έναν Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.

📰 Sporting Lisbon midfielder Sotiris Alexandropoulos is in talks with Fortuna Düsseldorf to potentially move to the 2.Bundesliga side & get his career back on track 🇬🇷🔜✍️🇩🇪❓️#Alexandropoulos #Düsseldorf #Greece #Ethniki pic.twitter.com/aEuwD3BAEA

— Hellas Football (@HellasFooty) June 24, 2025