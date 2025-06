Το δεύτερο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα της Φινλανδίας σημείωσε ο Γιώργος Κανελλόπουλος στην άνετη νίκη της Ελσίνκι επί της Οούλου με 4-0.

Ακόμη μία τεσσάρα μοίρασε η Ελσίνκι των Γιώργου Κανελλόπουλου και Γιώργου Αντζουλά, η οποία ανέβηκε στην 4η θέση του πρωταθλήματος Φινλανδίας.

Η Ελσίνκι επικράτησε εκτός έδρας της Οούλου με 4-0 για την 11η αγωνιστική, με τον Κανελλόπουλο να βρίσκει δίχτυα από κοντά στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του 25χρονου χαφ στο φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι ο Κανελλόπουλος ανανέωσε τον περασμένο Οκτώβριο για ακόμη έναν χρόνο.

