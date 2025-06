Απόλυτος πρωταγωνιστής στη επικράτηση του Μεξικού εναντίον της Τουρκίας με 1-0 ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα που με δικό του γκολ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Ορμπελίν Πινέδα με ένα υπέροχο τελείωμα στο 45' έδωσε την νίκη στο Μεξικό με 1-0 απέναντι στην Τουρκία στο πλαίσιο του τελευταίου φιλικού αγώνα πριν την έναρξη του Gold Cup.

Ο άσος της ΑΕΚ ήταν ο παίκτης που έκλεψε την παράσταση στο ματς έχοντας συνολική πολύ καλή απόδοση. Στο γκολ που σημείωσε ο Μεξικανός, το πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό του χορό και την τούμπα του.

Ο προπονητής του Μεξικού τον έκανε αλλαγη στο 62' και αποθεώθηκε από όλο τον κόσμο. Με αυτήν την εμφάνιση του ο Πινέδα δηλώνει παρόν και έτοιμος για το Gold Cup και στέλνει ισχυρό μήνυμα για τη νέα σεζόν του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

ORBELIIIIN! 💪🇲🇽 Pineda scored the goal of the victory vs. Turkey. #BoletoANorteamerica #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/Rvoys1cLdo