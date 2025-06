Στην πρόσληψη του Ράσελ Μάρτιν για την τεχνική ηγεσία της, προχώρησε η Ρέιντζερς με συμφωνία των δύο πλευρών για συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό της τον Ράσελ Μάρτιν με τις δύο πλευρές να συμφωνούν για τριετές συμβόλαιο που θα εκπνεύσει το 2028.

Ο 39 χρόνος Σκωτσέζος τεχνικός είχε μείνει χωρίς ομάδα από πέρυσι τον Δεκέμβριο, όταν και απολύθηκε από την Σαουθάμπτον εξαιτίας της κακής πορείας που είχε διαγράψει η ομάδα.

Ο Μάρτιν έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα της Ρέιντζερς το 2018 ως δανεικός από τη Νόριτς, ενώ στο βιογραφικό του ως προπονητής έχει και τις ΜΚ Ντονς και Σουόνσι.

First day as Head Coach, done ☑️