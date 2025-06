Οι αγώνες των εθνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Φιλικό παιχνίδι η Εθνική Ομάδα με τη Σλοβακία, μάχες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τελικοί στο Nations League.

Τα παιχνίδια των εθνικών κυριαρχούν στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα από σήμερα έως την Τρίτη. Η Εθνική Ομάδα δίνει δύο φιλικούς αγώνες στο Ηράκλειο, το Σάββατο (21:45) με τη Σλοβακία και την Τρίτη (21:45) με τη Βουλγαρία.

Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξάγονται πολλές δυνατές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν οι αγώνες Νορβηγία-Ιταλία (Παρασκευή, 21:45), Αυστρία-Ρουμανία (Σάββατο, 21:45), Αλβανία-Σερβία (Σάββατο, 21:45), Κροατία-Τσεχία (Δευτέρα, 21:45) και Βέλγιο-Ουαλία (Δευτέρα, 21:45).

Στο Nations League συνεχίζεται η τελική φάση στη Γερμανία. Σήμερα (22:00), στη Στουτγκάρδη, γίνεται ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Την Κυριακή διεξάγονται ο μικρός και μεγάλος τελικός.

«Επιστροφή Στοιχήματος»* στους τελικούς του Nations League

To Πάμε Στοίχημα προσφέρει την Επιστροφή Στοιχήματος* στους τελικούς του Nations League.

Αμέτρητες αγορές, ανανεωμένο Bet Builder και νέο Cash Out* προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ στους αγώνες των εθνικών ομάδων. Δείτε ορισμένες από τις στοιχηματικές επιλογές:

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5 γκολ

• Σκορ πολλαπλών επιλογών

• Σκορ οποιαδήποτε στιγμή

• Ημίχρονο/Τελικό & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

• Νίκη με μηδέν παθητικό

• Χρόνος επίτευξης πρώτου γκολ (10λεπτα/15λεπτα)

• Χρόνος επίτευξης τελευταίου γκολ

• Τελικό Αποτέλεσμα & Πρώτο γκολ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ