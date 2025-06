Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Ρίβερ Πλέιτ έχει γίνει περιζήτητος, με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν έτοιμες να δώσουν «μάχη» για την απόκτησή του.

«Μάχη» για την υπογραφή του wonderkid της Αργεντινής, Φράνκο Μασταντουόνο, αναμένεται να δώσουν Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν, με τους πρωταθλητές Ευρώπης εδώ και μέρες να ενδιαφέρονται για τον παίκτη και τη «βασίλισσα» να μπαίνει στην κούρσα.

Στα 17 του χρόνια ο μεσοεπιθετικός της Ρίβερ Πλέιτ έχει συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου με τα καμώματά του, έχοντας μπει στη λίστα των κορυφαίων συλλόγων του πλανήτη. Οι Παριζιάνοι τις προηγούμενες μέρες φαινόταν πως... έπαιζαν μόνοι τους, καθώς εκείνοι ήταν που «πίεζαν» για την απόκτησή του.

Ωστόσο, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με νέα ανάρτηση αποκάλυψε πως πλέον στο παιχνίδι έχει μπει «ζεστά» και η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Η διαφορά όμως (τη δεδομένη στιγμή) είναι στις διαπραγματεύσεις. Η μεν Παρί έχει ξεκινήσει επαφές τόσο με τον ίδιο όσο και με τον σύλλογο της Αργεντινής, η δε Ρεάλ προς το παρόν έχει μιλήσει μόνο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

🚨🇦🇷 Real Madrid and Paris Saint-Germain are currently in a battle to get Franco Mastantuono.



Paris Saint-Germain have been in advanced talks with all parties involved for days but still nothing signed or done.



Real Madrid are in contact with player’s camp, working on it again. pic.twitter.com/QnGhWZdoaI