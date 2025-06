Ο Νεϊμάρ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με το χέρι του και στη συνέχεια αποβλήθηκε από το ματς κόντρα στην Μποταφόγκο, αφήνοντας τη Σάντος με δέκα παίκτες.

Ο Νεϊμάρ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση της Σάντος με την Μποταφόγκο (1/6), στο 76ο λεπτό όμως είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε από το ματς για έναν απίστευτο λόγο. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ βρέθηκε προ της αντίπαλης εστίας και σε μία διεκδίκηση της μπάλας, την έπιασε με το χέρι σπρώχνοντάς τη στα δίχτυα.

Ο 33χρονος είχε προηγουμένως (45') δεχθεί κίτρινη για φάουλ, με το διαιτητή να μην του τη χαρίζει αυτή τη φορά και να τον αποβάλει από το ματς, αφήνοντας τη Σάντος με δέκα παίκτες. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και βρήκαν δίχτυα με τον Γκιμαράες στο 86', παίρνοντας τελικά τη νίκη με 1-0 εκτός έδρας.

Ο Νεϊμάρ έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής σε ένα ακόμα ματς της Σάντος και παραμένει «άσφαιρος» από τον Μάρτιο, όταν είχε σκοράρει τελευταία φορά απέναντι στην Μπραγκαντίνο.

Δείτε το βίντεο:

Neymar recebeu o segundo amarelo depois de fazer um gol com a mão e deixou o Santos com um a menos contra o Botafogo na Vila Belmiro.



Logo na sequência, o Botafogo aproveitou a vantagem e marcou o gol da vitória por 1 a 0 com Artur. pic.twitter.com/hS6zktkzoB