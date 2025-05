Η Αμπερντίν... αψήφησε τα προγνωστικά, «χάλασε» το νταμπλ της Σέλτικ και τη «λύγισε» στα πέναλτι για να στεφθεί Κυπελλούχος Σκωτίας για πρώτη φορά μετά το 1990.

Το πρώτο της Κύπελλο μετά από 35 χρόνια, ο πρώτος τίτλος μετά το League Cup του 2014! Πώς να μην πλέουν σε πελάγη ευτυχίας οι οπαδοί της Αμπερντίν. Άλλωστε είδαν την ομάδα τους να κάνει την έκπληξη και να «τεζάρει» στα πέναλτι τη Σέλτικ για να καταστρέψει τα όνειρά της για νταμπλ και να στεφθεί Κυπελλούχος, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά!

