Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία, όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Φιλίπε Κουτίνιο ακούστηκαν πυροβολισμοί από την γύρω περιοχή!

Η τελευταία συνέντευξη που επιχείρησε να δώσει ο Φιλίπε Κουτίνιο διεκόπη με τον πιο απροσδόκητο τρόπο! Την ώρα που ο Βραζιλιάνος απαντούσε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο προπονητικό της Βάσκο Ντα Γκάμα, άπαντες πάγωσαν όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί από τη γύρω περιοχή.

Ο Κουτίνιο μαζί με τους δημοσιογράφους σάστισαν κι έμειναν άναυδοι για λίγα δευτερόλεπτα, περιμένοντας τους πυροβολισμούς να σταματήσουν.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην μεσοεπιθετικός των Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ επέστρεψε από πέρσι το καλοκαίρι στη Βραζιλία ως δανεικός στη Βάσκο Ντα Γκάμα από την Άστον Βίλα και αναμένεται να συνεχίσει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και την επόμενη σεζόν.

Coutinho was recording an interview at Vasco’s training ground & gun shots were heard in the background 😭pic.twitter.com/kY7b1PBPXk