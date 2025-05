Όπως προκύπτει από ΜΜΕ της Βραζιλίας, Νεϊμάρ και Σάντος είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας τους, μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Παραμένει... στην πατρίδα του ο Νεϊμάρ, όπως γράφει το TNT Brasil. Σύμφωνα με το εν λόγω μέσο της πατρίδας του, ο Βραζιλιάνος σταρ φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Σάντος, έτσι ώστε οι δυο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για ένα ακόμη έτος, έως το 2026.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ Ρικαρντίνιο Μαρτίνς, τόσο η πλευρά του ποδοσφαιριστή όσο και η διοίκηση του συλλόγου, αναγνωρίζουν θετικούς λόγους ως προς την παραμονή του «Νέι» και οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Από τη μια ο 33χρονος θέλει να διατηρηθεί σε καλό επίπεδο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, από την άλλη η Σάντος ξέρει καλά πως μπορεί να έχει αρκετά έσοδα.

