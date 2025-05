Χαμός έγινε στην κερκίδα μετά το γκολ του Μπάλαρντ που έστειλε τη Σάντερλαντ στον τελικό του Γουέμπλεϊ!

Στο τελευταίο σφύριγμα της παράτασης, ο Τζόρνταν Μπάλαρντ έγινε ο «ήρωας» της Σάντερλαντ, σκοράροντας το πιο σημαντικό γκολ της καριέρας του και χαρίζοντας στην ομάδα του την πρόκριση στον τελικό του Γουέμπλεϊ (24/5). Με το σκορ στο 0-1 και τα λεπτά να λιγοστεύουν, ο επιθετικός των «μαυρόγατων» εκμεταλλεύτηκε την τελευταία ευκαιρία του αγώνα στο 120+2' , σκοράροντας με κεφαλιά έδωσε την πρόκριση μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα και έβαλε φωτιά στο «Stadium of Light».

Η κερκίδα παραλήρησε, καθώς η Σάντερλαντ εξασφάλισε την πρόκριση για το Γουέμπλεϊ (24/5). Εκεί, θα διεκδικήσει την επιστροφή της στην Premier League, αντιμετωπίζοντας τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

'I'VE NEVER SEEN SCENES LIKE IT' 🗣️ pic.twitter.com/7kcZ7gTSIL