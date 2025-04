Το αδιανόητο σερί της από όταν ανέβηκε στην 1η κατηγορία διεύρυνε η Λουντογκόρετς κατακτώντας το 14ο σερί πρωτάθλημα, επίδοση που αποτελεί πανευρωπαϊκό ρεκόρ!

Σε παράσταση για έναν ρόλο και μια δυναστεία χωρίς προηγούμενο έχει μετατρέψει το πρωτάθλημα Βουλγαρίας η Λουντογκόρετς, η οποία σφράγισε τον εγχώριο τίτλο για 14η διαδοχική σεζόν!

Η ομάδα του Αγκιμπού Καμαρά, μεταγραφικό απόκτημα από τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της με εμφατικό τρόπο, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά τον φετινό τίτλο το βράδυ της Κυριακής (27/4) πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος (+16 από τη Λέφσκι Σόφιας).

Έτσι, ο θρόνος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου συνεχίζει να ανήκει αποκλειστικά στους Αετούς του Ίγκορ Γιοβίτσεβιτς από τη σεζόν 2011/12, όταν δηλαδή κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα ως νεοφώτιστη στην 1η κατηγορία!

Όσο απίστευτο κι αν μοιάζει, η Λουντογκόρετς μετράει ουσιαστικά... 15 πρωταθλήματα στις ισάριθμες τελευταίες σεζόν: ένα στη β' κατηγορία τη σεζόν 2010/11 που την οδήγησε στα «σαλόνια» κι από εκεί και πέρα το 100% των τίτλων της α' κατηγορίας.

Με τη 14η σερί κατάκτηση, οι Πράσινοι ισοφάρισαν το απόλυτο ρεκόρ στη Γηραιά Ήπειρο, που κρατούσαν η Σκόντο στη Λετονία (1991-2004) και η Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ (2003-2016), ενώ παράλληλα μετρά το μεγαλύτερο ενεργό σερί παγκοσμίως (στα 11 πρωταθλήματα η Ίστικλολ από το Τατζικιστάν και η Γιοχόρ από τη Μαλαισία).

