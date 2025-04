Απίστευτο σκηνικό στη Νορβηγία, εκεί όπου στον πολυτιμότερο παίκτη του Βάρχαουγκ - Μπρίνε απονεμήθηκε ένα... γουρούνι.

Μετά τα αυγά περάσαμε και στα... γουρούνια. Η φαντασία των Νορβηγών οργιάζει όσον αφορά στα βραβεία των MVP και αυτό αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά με τρομερό τρόπο. Στον αγώνα του νορβηγικού Κυπέλλου ανάμεσα στη Βάρχαουγκ της 5ης κατηγορίας και την Μπρίνε της 1ης, ο παίκτης των γηπεδούχων που αναδείχθηκε πολυτιμότερος του αγώνα δεν πήρε σπίτι του κανένα βραβείο αλλά ένα γουρούνι 23 κιλών, με το σκηνικό φυσικά να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

🚨• Bizarre scenes in the 1st round of the Norwegian cup between 5th tier side Varhaug and top flight team Bryne



• MOTM was given a 23kg pig as a prize😳 pic.twitter.com/V86ijGpb8Q