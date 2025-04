Σε πανηγυρικό κλίμα και με τους πυρσούς στα χέρια οι οπαδοί της Μπρόντμπι υποδέχθηκαν την αποστολή της ομάδας στο γήπεδο, μετά το σπουδαίο «διπλό» στο ντέρμπι με την Κοπεγχάγη (1-2).

Λόγω απαγόρευσης της μετακίνησης των φιλοξενούμενων οπαδών στο ντέρμπι μεταξύ Κοπεγχάγης και Μπρόντμπι για το πρωτάθλημα Δανίας, οι φίλαθλοι της τελευταίας είδαν από τις... τηλεοράσεις τους τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους (1-2) μέσα στο «Parken Stadium».

Ωστόσο, επεφύλαξαν μία φαντασμαγορική υποδοχή κατά την επιστροφή της αποστολής στο «Brondby Stadium». Εκατοντάδες φίλαθλοι της ομάδας βγήκαν στους δρόμους γύρω από το γήπεδο περιμένοντας το πούλμαν και βάφοντας την ατμόσφαιρα... κατακόκκινη από τους πυρσούς που άναψαν.

13.04.2025🇩🇰Copenhagen - Brøndby, Brøndby fans after derby win (No Brøndby fans allowed/banner from stadium), click for more here: https://t.co/pYTFf36JVE pic.twitter.com/qeAoLm016R