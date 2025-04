Σεβτσένκο κατά της UEFA: «Η Ουκρανία δεν είναι ευπρόσδεκτη για πολιτικούς λόγους»

Ο Αντρέι Σεβτσένκο, μετά την αποτυχία του να εκλεγεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, κατηγόρησε την ομοσπονδία για πολιτικά κίνητρα.

Ο Αντρέι Σεβτσένκο δεν κατάφερε να εκλεγεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, καθώς απέσπασε μόλις 15 ψήφους από τις 55 ομοσπονδίες που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, ενώ χρειαζόταν τουλάχιστον 28 για να εξασφαλίσει θέση .

Μία μέρα μετά ο πρώην επιθετικός της Μίλαν και νυν πρόεδρος της Ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, δηλώνοντας ότι η απουσία του από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA δείχνει πως ούτε ο ίδιος ούτε η χώρα του δεν είναι ευπρόσδεκτοι.

«Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε σαφή μηνύματα ότι -λόγω πολιτικών παραγόντων- τόσο η Ουκρανία όσο και εγώ προσωπικά δεν ήμασταν ευπρόσδεκτοι στην ηγεσία της UEFA»,ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του.

❕ Andriy Shevchenko: We received clear signals that – due to political factors – both Ukraine and I personally were not welcome in UEFA's leadership.



