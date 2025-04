Το σερί του ΠΑΟΚ που δίνει… παράταση στη στέψη του Ολυμπιακού

Τα μεγάλα ματς συνεχίζονται στη Super League, η κορυφή παίρνει… φωτιά στη Serie A, στο Μάντσεστερ έχουμε ντέρμπι και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική είναι στα Crazy Stats!

Μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός έχει το ταξίδι στην Τούμπα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ένα σερί που ήταν καλύτερο για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2016. Παράλληλα, έχουν κερδίσει 6 από τα 8 πιο πρόσφατα, με τις 4 νίκες να έρχονται στα 5 παιχνίδια με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Θα συνεχίσουν το καλό τους σερί; Η απόδοση για το διπλό κυμαίνεται στο 2.70.

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 3 προηγούμενες εξόδους του για τα playoffs, σερί που είναι και το χειρότερο από τότε που καθιερώθηκαν. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, μετράει 5 διαδοχικές νίκες στα playoffs και θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη ομάδα, που φτάνει στις 6. Θα το κάνει; Στο 2.50 ο άσος.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στα playoffs, προσπαθώντας να δείξουν αντίδραση μετά τις ήττες της προηγούμενης εβδομάδας. Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν τη νίκη στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση, όμως πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Μάρτιο του 2013, για να βρούμε διαδοχικές τους νίκες στο ζευγάρι. Θα ποντάρουν, βέβαια, στο γεγονός ότι έχουν κερδίσει και τα 2 πιο πρόσφατα μπροστά στο κοινό τους. Ο άσος βρίσκεται στο 2.70.

Επί των ημερών των ημερών του Αλμέιδα, πάντως, η ΑΕΚ δεν έχει γνωρίσει 3 διαδοχικές εκτός έδρας κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Παράλληλα, έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά στα 10 προηγούμενα ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα playoffs. Θα είναι η Ένωση εκείνη που θα χαμογελάσει στο τέλος; Στο 2.60 προσφέρεται το διπλό.

Χαμός στην Ιταλία

Η Κυριακή περιλαμβάνει δύο μεγάλα ματς στην Ιταλία. Στο πρώτο από αυτά η Αταλάντα υποδέχεται τη Λάτσιο και στα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σημειώθηκαν κατά μέσο όρο 3,7 γκολ! Βρίσκουμε το Over 2,5 αυτή τη φορά στο 1.75. Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Γκασπερίνι έχασε και τα 2 τελευταία της παιχνίδια χωρίς να σκοράρει. Αυτό το σερί έχει να φτάσει στα 3 παιχνίδια από το 2014, όταν στον πάγκο βρισκόταν ο Κολαντουόνο. Την ίδια στιγμή, η Αταλάντα προβληματίζει με τις επιδόσεις μπροστά στο κοινό της, όπου δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 6 τελευταία ματς. Θα το εκμεταλλευτεί η Λάτσιο, για να αποφύγει την ήττα; Στο 2.10 η διπλή ευκαιρία Χ2.

3 - #Lazio have drawn three home games in a row in a single #SerieA season for the first time since January-February 2006. Impact.#LazioTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 31, 2025

Επόμενο μεγάλο ματς είναι εκείνο ανάμεσα σε Ρόμα και Γιουβέντους, που έχουν αναδειχθεί ισόπαλες και στα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Πρέπει να γυρίσουμε στο 1985, για να βρούμε το σερί να φτάνει στις 3. Παράλληλα, μπορούν μείνουν στην ισοπαλία και στα 2 ματς στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά από το 2000-01 μετά το 0-0 του πρώτου γύρου φέτος. Η ισοπαλία, λοιπόν, προσφέρεται στο 3.20.

Η Γιουβέντους, πάντως, παραμένει αήττητη για 8 ματς στο ζευγάρι, αλλά την ίδια στιγμή έχει κερδίσει μόλις σε 2 από τις 10 προηγούμενες εξόδους της στη Ρώμη. Ο Τούντορ έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο των Bianconeri και ξεκίνησε με νίκη. Τώρα, θα επιχειρήσει να γίνει μόλις ο 4ος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, που πετυχαίνει νίκες και στα 2 πρώτα του παιχνίδια, έχοντας αναλάβει μεσούσης της σεζόν. Η λίστα περιλαμβάνει τους Ντεπετρίνι (1957), Αντσελότι (1999) και Φερέρα (2009).

7 - Roma have won seven matches in a row in Serie A for the first time since the period between January and March 2016 under Luciano Spalletti (eight in that case). Route.#LecceRoma #SerieA pic.twitter.com/qygLRxYJXP — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 29, 2025

Το έργο του, πάντως, δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Ρόμα τρέχει νικηφόρο σερί 7 αγώνων και ψάχνει την 8η διαδοχική νίκη από το 2016 (με τον Σπαλέτι στον πάγκο). Ο άσος προσφέρεται στο 2.35, ενώ το διπλό στο 3.10.

Με τον καλύτερο τρόπο πέφτει η αυλαία στην αγωνιστική της Serie A, με τη Νάπολι να έχει πολύ δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπολόνια το βράδυ της Δευτέρας. Θα ποντάρει στην εξαιρετική παράδοση, με μόλις 1 ήττα στα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και με μόνο 1 ήττα (3-2 τον Μάιο του 2019) στις 8 προηγούμενες επισκέψεις της στο Dall’Ara. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι προέρχονται από 5 διαδοχικές νίκες στη Serie A, ενώ μπροστά στο κοινό τους αυτό το σερί έχει φτάσει στις 6, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2019.

400 - Tonight against Milan Romelu Lukaku scored his 400th goal between club and national team. Milestone.#NapoliMilan pic.twitter.com/7VIYvX86Au — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 30, 2025

Τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, πάντως, στην Μπολόνια έληξαν ισόπαλα, με το «Χ» να πληρώνει αυτή τη φορά 3.10. Από εκεί και πέρα, ο Λουκάκου έχει πετύχει 5 γκολ σε 5 παιχνίδια με αντίπαλο την Μπολόνια στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ρικάρντο Ορσολίνι είναι ο Ιταλός με τα περισσότερα γκολ στις 3 τελευταίες σεζόν, έχοντας ήδη 11 φέτος. Θα καταφέρει αυτή τη φορά να πετύχει το πρώτο του γκολ επί της Νάπολι; Η απόδοση στο να σκοράρει ο Λουκάκου οποιαδήποτε στιγμή κυμαίνεται στο 3.25, ενώ αντίστοιχα για τον Ορσολίνι στο 3.90.

Ντέρμπι στο Μάντσεστερ

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Premier League διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν η Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη Σίτι. Οι «κόκκινοι διάβολοι» κέρδισαν το παιχνίδι του πρώτου γύρου, θα επιχειρήσουν να κάνουν το… double στη σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2020, ενώ δεν έχουν χάσει κανένα από τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Πρέπει να γυρίσουμε στο 2011, για να δούμε αυτό το σερί να φτάνει στα 4 ματς.

23 - In all competitions this season, only Leicester City (25) have conceded the opening goal in more matches among all Premier League sides than Manchester United (23). Uphill. pic.twitter.com/YD5w5qLzbj — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2025

Παράλληλα, ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει κερδίσει και τα 2 τελευταία παιχνίδια του κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις (με Γιουνάιτεντ και Σπόρτινγκ) και θα επιχειρήσει να γίνει μόλις 3ος προπονητής στην ιστορία, που κερδίσει 3 διαδοχικές κόντρες με τον Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τους Κλοπ (με τη Λίβερπουλ) και Τούχελ (με την Τσέλσι). Θα τα καταφέρει; Στο 3.25 βρίσκουμε τον άσο.

Βέβαια, στο συγκεκριμένο ζευγάρι τα τελευταία χρόνια ο φιλοξενούμενος έχει πάντα τον πρώτο λόγο, καθώς στα 18 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια έχουν σημειωθεί 10 διπλά, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία μετά τα 12 στο Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Θα συνεχιστεί η παράδοση; Στο 2.10 προσφέρεται η νίκη της Σίτι.

«Απειλεί» η Μπέτις

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Ισπανία διεξάγεται στη Βαρκελώνη, όπου η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη σούπερ φορμαρισμένη Μπέτις. Οι γηπεδούχοι, από τη μία, τρέχουν νικηφόρο σερί 9 αγώνων, σερί που είναι το κορυφαίο τους από το 2016, ενώ οι φιλοξενούμενοι 6 αγώνων και με ακόμα μία νίκη θα κάνουν την κορυφαία επίδοση στην ιστορία τους (η τελευταία φορά που μέτρησαν 6 συνεχόμενες νίκες ήταν το 2018).

1 - Real Betis have won their first derby in @LaLigaEN against Sevilla since September 2018 and have won a game against them in the competition after conceding the opening goal for the second time in the 21st century, following a 2-1 win in May 2012.



Impact🟢⚪️ pic.twitter.com/2As6dfVPdT — OptaJose (@OptaJose) March 30, 2025

Η παράδοση, πάντως, «μιλάει» υπέρ των Καταλανών, που κέρδισαν και τα 2 τελευταία εντός έδρας ματς στο ζευγάρι, σκοράροντας συνολικά 9 τέρματα και χωρίς να δεχθούν ούτε ένα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1939, για να βρούμε 3 σερί εντός έδρας νίκες επί της Μπέτις με 0 παθητικό. Ο άσος σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 2.75.

Βέβαια, τα πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει, καθώς οι «βερδιμπλάνκος» έφτασαν στη νίκη σε 2 από τις 6 τελευταίες εξόδους τους στο ζευγάρι. Θα καταφέρουν να κάνουν την έκπληξη για ακόμα μία φορά; Στο 3.00 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

bwin Quick Hits

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί ο Άρης στα 15 προηγούμενα εντός έδρας ματς κόντρα στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα. Αυτήν ήρθε στο πιο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι, με τους «κίτρινους» να μην έχουν ηττηθεί ποτέ σε διαδοχικά παιχνίδια στο «Χαριλάου». Ο άσος πληρώνει 1.72.

Το 48% των αγώνων της Λαμίας για τα playouts έχουν λήξει ισόπαλα, ποσοστό που είναι χειρότερο μόνο από του Ατρόμητου (49%) για δείγμα τουλάχιστον 10 αναμετρήσεων. Θα αυξηθεί λίγο ακόμα το ποσοστό στο ματς με την Καλλιθέα; Στο 3.30 η ισοπαλία.

Το πρόγραμμα της Bundesliga ανοίγει την Παρασκευή με βαυαρικό ντέρμπι και την Άουγκσμπουργκ να φιλοξενεί την Μπάγερν. Οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει στις 9 από τις 13 τελευταίες επισκέψεις τους σε αυτό το στάδιο, όμως οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε εξίσου καλή κατάσταση και τρέχουν αήττητο σερί 11 αγώνων, που αποτελεί νέο ρεκόρ συλλόγου. Κάνουν, μάλιστα, την καλύτερή τους σεζόν από το 2014-15. Θα καταφέρουν να κάνουν την έκπληξη ή θα επιβεβαιώσουν οι πρωτοπόροι τον τίτλο του φαβορί; Το διπλό προσφέρεται στο 1.46, ενώ η διπλή ευκαιρία 1Χ στο 2.65.

5 - @realmadriden have been trailing at half-time in @LaLigaEN match at home for the 5th time in the last two seasons. They didn't lose none of the previous four (W3 D1). Reaction? pic.twitter.com/iUgvzhrHPS — OptaJose (@OptaJose) March 29, 2025

Η Ρεάλ υποδέχεται τη Βαλένθια, την οποία κερδίζει για 6 διαδοχικά παιχνίδια στη Μαδρίτη για τη LaLiga. Οι «νυχτερίδες», μάλιστα, είναι ο αγαπημένος αντίπαλος του Βινίσιους, ο οποίος έχει πετύχει 8 γκολ σε 11 ματς. Σε απόδοση 2.45 η επιλογή να σκοράρει ο Βινίσιους και να κερδίσει η Ρεάλ.

Η Λίβερπουλ έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Φούλαμ, αλλά τα πηγαίνει εξαιρετικά στο ζευγάρι τα τελευταία χρόνια με μόλις 1 ήττα στα 13 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (0-1 στο Anfield τον Μάρτιο του 2021). Συν ότι δεν έχει χάσει σε καμία από τις 6 προηγούμενες εξόδους της κόντρα στη Φούλαμ. Επίσης, οι Reds τρέχουν αήττητο σερί 17 εκτός έδρας αγώνων στην Premier League φέτος, ενώ μετράνε 3 διαδοχικές νίκες στο Λονδίνο. Θα κερδίσουν ξανά οι Reds; Στο 1.83 το διπλό. Τέλος, ο Σαλάχ σκοράρει για 4 διαδοχικές εξόδους (έχει 5 γκολ και 3 ασίστ) και θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της κατηγορίας με άμεση συμμετοχή σε 2+ γκολ για 5 σερί εκτός έδρας ματς. Θα τα καταφέρει; Στο 1.93 η απόδοση να σκοράρει ο Σαλάχ οποιαδήποτε στιγμή.

Η Άρσεναλ έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Έβερτον, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι έχει να πετύχει διαδοχικές νίκες στο Goodison Park από το 2012, με τους Gunners να κερδίζουν πέρυσι με 1-0. Κρατάμε το γεγονός ότι το μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο έληξε με 0-0 και ότι οι γηπεδούχοι έχουν μείνει στην ισοπαλία στα 3 τελευταία τους ματς εντός έδρας. Θα αναδειχθούν ισόπαλοι για 4η φορά, κάτι που έχει να τους συμβεί από τον Φεβρουάριο του 2015; Στο 3.60 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Η Τσέλσι έχει απαιτητική έξοδο στην έδρα της Μπρέντφορντ και τελευταία προβληματίζει στις εξόδους της στο πρωτάθλημα, έχοντας ηττηθεί και στις 4 πιο πρόσφατες. Η τελευταία φορά που έχασε 5 διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια ήταν το 2000. Οι γηπεδούχοι, πάντως, δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 7 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους, σερί που είναι το χειρότερό τους από το 2006. Θα το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι, για να σταματήσουν τη δική τους πτωτική πορεία; Στο 2.10 το διπλό.

Η Ντόρτμουντ έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στη Φράιμπουργκ, όμως τελευταία έχει εξαιρετική παράδοση στο ζευγάρι, σκοράροντας 3+ γκολ σε κάθε ένα από τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια! Αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην κατηγορία από το 1967 (τότε επί της Σάλκε). Σε απόδοση 1.73 βρίσκουμε το Over 2,5, ενώ στο 3.30 αν συνδυαστεί με το διπλό.

Το βράδυ του Σαββάτου η Μίλαν φιλοξενεί τη Φιορεντίνα σε κρίσιμη μάχη για την έξοδο στο επόμενο Champions League. Οι Rossoneri μετράνε 4 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι στο Meazza και θα ψάξουν την 5η, κάτι που για τελευταία φορά είχαν πετύχει το 1952. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.85 ο άσος.

16 - Moise Kean (16) is the first Italian player to score more than 15 goals in a #SerieA season with Fiorentina since Giuseppe Rossi, 16 goals in 2013/14. Unstoppable. pic.twitter.com/fv4D1gRGax — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 30, 2025

Η Ίντερ έχει έξοδο στην έδρα της Πάρμα, την οποία έχει κερδίσει και στα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Από το 2009 έχουν να πετύχουν οι Nerazzurri 3 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι. Κρατάμε και ότι ο Μάρκο Αρναούτοβιτς έχει σκοράρει και στις 3 πιο πρόσφατες εμφανίσεις του στη Serie A και ποτέ στην καριέρα του δεν το έχει κάνει για περισσότερες στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το διπλό πληρώνει 1.49, ενώ το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Αρναούτοβιτς 2.65.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν διανύει και την καλύτερή της περίοδο στη σεζόν και τώρα ακολουθεί η δύσκολη έξοδος στην έδρα της Σεβίλλης, όπου έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (2-0 τον Οκτώβριο του 2022). Η ομάδα του Σιμεόνε, μάλιστα, τρέχει το χειρότερο σερί της από τον Νοέμβριο του 2022 με 3 αγωνιστικές χωρίς νίκη. Θα αποφύγουν ξανά την ήττα οι γηπεδούχοι; Στο 1.61 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

Το εκτός έδρας αήττητο σερί της Λεβερκούζεν στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στα 30 παιχνίδια και χρειάζεται άλλα 3, προκειμένου να ισοφαρίσει το ρεκόρ όλων των εποχών, που ανήκει στην Μπάγερν από το 2014. Θα το διευρύνει κόντρα στη Χάιντενχαϊμ, που είναι η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας φέτος εντός έδρας; Στο 1.46 βρίσκουμε το διπλό.

Μεγάλο ματς για την έξοδο στο Champions League ανάμεσα σε Βιγιαρεάλ και Μπιλμπάο, με τους γηπεδούχους να έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Σε απόδοση 1.63 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Το αήττητο εντός έδρας σερί της Άστον Βίλα έχει φτάσει στα 14 παιχνίδια για την Premier League, με την τελευταία ήττα να σημειώνεται από την Άρσεναλ τον περασμένο Αύγουστο. Τώρα, ο Ουνάι Έμερι έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος προπονητής μετά τον Ρον Σόντερς το 1981, που τρέχει τέτοιο σερί 15+ αγώνων για δύο φορές στη θητεία του στον πάγκο. Θα τα καταφέρει κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ; Ο άσος πληρώνει 2.00.

7 - Since his Aston Villa debut on February 9, Marco Asensio has scored more goals in all competitions than any Premier League player (8). Shrewd. pic.twitter.com/2kBjVWHiBP — OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2025

Η Αλαβές έχει αναδειχθεί ισόπαλη και στις 3 τελευταίες της εξόδους στο πρωτάθλημα. Θα φέρει για πρώτη φορά 4 σερί ισοπαλίες στην ιστορία της στο ματς με τη Χιρόνα, που δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 7 πιο πρόσφατα δικά της παιχνίδια; Στο 3.25 η ισοπαλία.



Η Χόλσταϊν Κίελ παραμένει η μοναδική ομάδα στη φετινή Bundesliga, που έχει σκοράρει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της. Κάτι που μόνο η Λίβερπουλ έχει κάνει στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα βρει δίχτυα και κόντρα στη Μάιντς; Το G/G πληρώνει 1.80.

Το νικηφόρο σερί της Γκλάντμπαχ εκτός έδρας στην Bundesliga έχει φτάσει στις 4 αγωνιστικές, κάτι που για τελευταία φορά είχε πετύχει τη σεζόν 1994-95. Θα το διευρύνει με αντίπαλο τη Σαν Πάουλι; Σε απόδοση 2.70 το διπλό.

Κανένα από τα 11 τελευταία παιχνίδια κόντρα στη Βερόνα δεν έχει χάσει η Τορίνο για το πρωτάθλημα. Θα πετύχει 3 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 1970; Ο άσος πληρώνει 1.80.

Κάθε ένα από τα 5 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα σε Μπράιτον και Κρίσταλ Πάλας για την Premier League στο Λονδίνο έχουν λήξει ισόπαλα και όλα με το ίδιο σκορ: 1-1! Θα συνεχιστεί αυτό το απίθανο σερί; Σε απόδοση 3.50 προσφέρεται η ισοπαλία, στο 6.75 το ακριβές σκορ 1-1.

Το αρνητικό σερί των εντός έδρας νικών για την Ίπσουιτς έχει φτάσει στα 5 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Μόνο μία φορά στην ιστορία της ηττήθηκε σε 6 διαδοχικά ματς, το 1963. Θα ισοφαριστεί εκείνη η επίδοση στο παιχνίδι με τη Γουλβς; Στο 2.55 το διπλό.

Κανένα από τα 7 τελευταία ματς με αντίπαλο την Μπόρνμουθ δεν έχει χάσει η Γουέστ Χαμ για το πρωτάθλημα. Τα 3 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια, μάλιστα, έληξαν ισόπαλα με σκορ 1-1. Στο 3.40 η απόδοση για την ισοπαλία.

7 - Leicester's Ruud van Nistelrooy is the first manager to lead the same team on two separate seven game losing runs in a top-flight season since Freddie Cox in 1958-59 with Portsmouth. Awakening. pic.twitter.com/zhvDWMDQlK — OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2025

Το πρόγραμμα της Premier League κλείνει τη Δευτέρα, όταν η Νιούκαστλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λέστερ, η οποία έχει κρατήσει το μηδέν και στα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, μετράνε 7 διαδοχικές νίκες στο γήπεδό τους χωρίς να πετύχουν ούτε ένα γκολ. Αν δεν σκοράρουν ούτε τώρα και χάσουν, θα γίνουν η πρώτη ομάδα μετά τη Γουότφορντ από το 1972 που το κάνουν. Στο 2.65 βρίσκουμε τον συνδυασμό του διπλού με N/G.

Ο Ατρόμητος έχασε και τα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του από τον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα. Ποτέ στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων δεν έφτασε αυτό το σερί στα 3 ματς. Θα αποφύγουν οι φιλοξενούμενοι νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία τους με 6 σερί ήττες; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται στο 1.72.

