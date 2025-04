Τσέφεριν: «Κακή ιδέα να έχει 64 ομάδες το Μουντιάλ του 2030»

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν αντέδρασε στα σενάρια για Μουντιάλ με 64 ομάδες, χαρακτηρίζοντας την ιδέα ως «πολύ κακή» για το μέλλον του θεσμού.

Το Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρία διαφορετικά κράτη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, θα είναι το πρώτο στην ιστορία του τουρνουά με 48 ομάδες στην τελική φάση, αντί για τις 32 που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η αύξηση στον αριθμό των συμμετεχόντων, ωστόσο, έχει ανοίξει συζητήσεις για ακόμα μεγαλύτερη επέκταση στο μέλλον.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρος της UEFA, έβαλε «φρένο» σε αυτές τις συζητήσεις, εκφράζοντας τη διαφωνία του κατά τη διάρκεια του 49ου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο Βελιγράδι. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουρουγουάης είχε προτείνει πρόσφατα την αύξηση του αριθμού των ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 σε 64, μια πρόταση που δεν βρήκε υποστήριξη από τον Τσέφεριν.

«Το συγκεκριμένο σενάριο ίσως να προκαλεί μεγαλύτερη έκπληξη σε μένα παρά σε εσάς. Νομίζω πως είναι κακή ιδέα. Νομίζω πως δεν είναι καλή ιδέα για το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά και για τα δικά μας προκριματικά.Οπότε δεν υποστηρίζω την ιδέα αυτή. Δεν ξέρω από πού προήλθε. Είναι περίεργο που δεν γνωρίζαμε τίποτα πριν γίνει αυτή η πρόταση στο συμβούλιο της FIFA» ανέφερε μεταξύ άλλων.

The UEFA president, Aleksander Čeferin, said it would be “a bad idea” for FIFA to expand the World Cup to 64 nations for the 2030 tournament.



FULL STORY : https://t.co/E2CF5jeJCy #AsaaseSports #AsaaseRadio pic.twitter.com/ghqWnrw4qw