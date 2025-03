Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Βέργο που ήρθε από τον πάγκο και έδωσε τη λύση, η Μέλμπουρν Βίκτορι πήρε τη νίκη με 5-3 στο ντέρμπι με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ στο φινάλε.

Ο Νίκος Βέργος ήταν σε μεγάλα κέφια στο ντέρμπι της Μέλμπουρν Βίκτορι με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αυστραλίας.

Ο 29χρονος επιθετικός μπορεί να πέρασε στο ματς στο 85ο λεπτό με το σκορ στο 3-3 και χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Στο 88' έκανε το 4-3 από το πάρε-βάλε του Ράουλινγκς, ενώ στο 90' με όμορφη ενέργεια και εκτέλεση διαμόρφωσε το τελικό 5-3 για την Μέλμπουρν Βίκτορι φτάνοντας παράλληλα τα έξι γκολ στη σεζόν.

85: Subbed on ➡️ 90’: Two goals in two minutes to win the Original Rivalry 😱😱 The 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 impact sub!



Nikos Vergos just wrote himself into @gomvfc folklore - the hero of a 5-3 thriller🔥 pic.twitter.com/Com5jUYeF2