Σοκ στη Ρουμανία: Πέθανε από αναρρόφηση 19χρονος ποδοσφαιριστής

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος ποδοσφαιριστής στη Ρουμανία εξαιτίας μυστηριώδους ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε, με αποτέλεσμα να πνιγεί από αναρρόφηση.

Το ποδόσφαιρο στη Ρουμανία θρηνεί για τον τραγικό θάνατο του 19χρονου πρώην ποδοσφαιριστή της Στεάουα Βουκουρεστίου, Λούκα Μανολάκε που έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά από μυστηριώδη ασθένεια.

Ο 19χρονος αγωνιζόταν μέχρι τον Αύγουστο του 2024 στην Μεταλογκλόμπους, προτού αναγκαστεί να σταματήσει να παίζει εξαιτίας μιας σειράς σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Ο άτυχος νέος που βρισκόταν υπό θεραπεία τους τελευταίους 8-9 μήνες φέρεται να υπέφερε από παρατεταμένη κόπωση, ζάλη, ρίγη και αιματηρές κενώσεις που δεν του επέτρεπαν να βγάλει τα πρώτα 45 λεπτά μίας αναμέτρησης. Μάλιστα, μία φορά αναγκάστηκε να αποχωρήσει με ασθενοφόρο από το γήπεδο, με τον ίδιο να διαμαρτύρεται πως η όρασή του είχε σκοτεινιάσει.

Τελικά, μερικές εβδομάδες πριν γίνει 20 ετών, η αδιαθεσία και τα συμπτώματα έγιναν τόσο έντονα που δυστυχώς ο Μανολάκε κατέληξε στις 28 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πνίγηκε με το οξύ του στομάχου του αφότου είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι λίγη ώρα πριν είχε τηλεφωνήσει έντρομος στη μητέρα του λέγοντάς της ότι θα πεθάνει...

🇷🇴 Luca Manolache, formé au FCSB et joueur du Metaloglobus, est décédé à l'âge de 19 ans. Peu d'informations pour l'instant mais il ne jouait plus depuis 7 mois et était sous traitement depuis août. Fatigue chronique et puissants maux de tête. Repose en paix, Luca. Drum lin 🙏 pic.twitter.com/kwZzaBIqjr

