Super League: Η ησυχία πριν την... καταιγίδα!

Αγωνιστική πριν ξεκινήσει η σειρά των ντέρμπι στη Super League, η κορυφή παίρνει… φωτιά σε Serie A και Bundesliga, ενώ στην Αγγλία η Τότεναμ υποδέχεται τη Γιουνάιτεντ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική στα Crazystats.

Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στη Super League, τόσο κάθε παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Από τις ομάδες της κορυφής η πρώτη που μπαίνει στο πρόγραμμα της αγωνιστικής είναι η ΑΕΚ, που το Σάββατο υποδέχεται τον Ατρόμητο.

Η Ένωση μετράει 5 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο ζευγάρι και 8 ανεξαρτήτως έδρας, σκοράροντας συνολικά 11 γκολ σε αυτό το σερί. Είναι το κορυφαίο της κόντρα στον Ατρόμητο από το 2007. Ο Ματίας Αλμέιδα, μάλιστα, έχει κερδίσει και τα 5 ματς με την ομάδα του Περιστερίου, που παραμένει η μοναδική απέναντι στην οποία ο Αργεντίνος έχει κάνει το 100%. Η ΑΕΚ, μάλιστα, προέρχεται από 3 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στη Super League. Σε ενισχυμένη απόδοση 1.80 προσφέρεται ο 1 σε συνδυασμό με 0 παθητικό.

Την Κυριακή, το πρώτο χρονικά ματς είναι εκείνο ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Άρη. Οι γηπεδούχοι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική παράδοση τελευταία στο ζευγάρι και δεν έχουν χάσει κανένα από τα 5 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν δεν ηττηθούν ούτε αυτή τη φορά, θα κάνουν νέο ρεκόρ. Κέρδισαν, μάλιστα, το παιχνίδι του πρώτου γύρου και θα επιχειρήσουν να κάνουν το «2 στα 2» για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1994-95. Θα τα καταφέρουν; Σε απόδοση 1.60 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία 1Χ.

Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βόλο, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες και να συνεχίσει το εξαιρετικό σερί που έχει δημιουργήσει στο ζευγάρι. Οι «πράσινοι» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 7 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, κερδίζοντας τα 6 από αυτά, και κρατώντας το μηδέν στα 6 πιο πρόσφατα. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι το σερί; Στο 1.68 η απόδοση για τον συνδυασμό 1 με N/G.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Πανσερραϊκού, επί του οποίου μετράει 10 διαδοχικές νίκες για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία των «Λιονταριών» απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Από τις Σέρρες οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φύγει με νίκη και από τις 4 τελευταίες επισκέψεις τους, με το διπλό με χάντικαπ -1 να προσφέρεται σε απόδοση 1.61.

Τέλος, το βράδυ της Κυριακής ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Λαμία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν έχει χάσει κανένα από τα 17 προηγούμενα ματς στο ζευγάρι, κερδίζοντας τα 16 από αυτά. Αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία του κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Σε αυτό το σερί περιλαμβάνονται και 8 παιχνίδια στην Τούμπα, τα οποία κέρδισε όλα. Με ακόμα μία νίκη, θα ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του, αφού το ρεκόρ έχει γίνει με αντίπαλο τον Αθηναϊκό με 9 διαδοχικές εντός έδρας νίκες.

Οι φιλοξενούμενοι έχουν χάσει τα 9 τελευταία παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα (ποτέ αυτό το σερί δεν έφτασε στα 10 στην ιστορία τους), ενώ οι 5 πιο πρόσφατες ήττες ήρθαν χωρίς καν να σκοράρουν. Η τελευταία ομάδα που έχασε 6 συνεχόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς να σκοράρει ήταν η Βέροια τον Μάρτιο του 2017. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Σε ενισχυμένη απόδοση 1.71 βρίσκουμε τον 1 σε συνδυασμό με N/G.

Καλή παράδοση η Τότεναμ

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Premier League διεξάγεται την Κυριακή, όταν η Τότεναμ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Spurs δεν έχουν χάσει κανένα από τα 4 τελευταία ματς στο ζευγάρι και θα προσπαθήσουν να κερδίσουν και τα 2 την ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 1989-90. Κέρδισαν, μάλιστα, τη Γιουνάιτεντ ήδη δύο φορές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και θα επιχειρήσουν να γίνουν οι πρώτη ομάδα μετά την Τσέλσι το 2012-13, που την κερδίζουν σε 3 περιπτώσεις.

0 - Tottenham Hotspur tonight against Liverpool failed to register a single shot on target in a match for the first time under Ange Postecoglou. Limited. pic.twitter.com/s3lqKe3WTa — OptaJoe (@OptaJoe) February 6, 2025

Βέβαια, η Τότεναμ τρέχει αρνητικό σερί 7 εντός έδρας αγώνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερή της από τον Οκτώβριο του 2008. Θα το σπάσει τώρα; Στο 2.40 κυμαίνεται η απόδοση για τον άσο. Από εκεί και πέρα, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν δεχθεί τουλάχιστον 2 γκολ σε κάθε ένα από τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους με την Τότεναμ στην Premier League και κινδυνεύουν με το χειρότερο σερί τους κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο από το 1978, όταν η Άρσεναλ είχε σκοράρει 2+ τέρματα για 5 διαδοχικά μεταξύ τους παιχνίδια. Στο 1.80 προσφέρεται η απόδοση για το Over 1,5 των γηπεδούχων.

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι έχει ακόμα ένα δύσκολο ματς στην Premier League, κόντρα στη φορμαρισμένη Νιουκάστλ αυτή τη φορά. Η παράδοση, πάντως, είναι υπέρ των Citizens, που έχουν χάσει μόλις 1 από τα 34 προηγούμενα μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα (2-1 στο St James’ Park τον Ιανουάριο του 2019), ενώ στο Μάνστεστερ έχει πετύχει 15 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι! Στα 5 πιο πρόσφατα από αυτά, μάλιστα, δεν δέχθηκε καν γκολ.

4 - Manchester City have conceded 4+ goals in a game for the fourth time this season, which is now the most in a single campaign in Pep Guardiola's managerial career. Uncharacteristic. pic.twitter.com/0kI3uFWokl — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2025

Ο άσος προσφέρεται στο 1.83. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, που για τελευταία φορά κέρδισαν εκτός έδρας στο ζευγάρι το 2000, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και προέρχονται από 4 διαδοχικές στις εξόδους τους στην Premier League. Η μοναδική φορά που έφτασαν στις 5 ήταν τον Οκτώβριο του 1994, φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση του τίτλου εκείνη τη σεζόν. Θα μπορέσουν να διευρύνουν το σερί τους; Στο 1.93 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Μετά την ισοπαλία με την Έβερτον μεσοβδόμαδα, η Λίβερπουλ φιλοξενεί τους Γουλβς, με στόχο να διατηρήσει τη διαφορά της στην κορυφή. Οι Reds έχουν κερδίσει τα 15 από τα 16 τελευταία παιχνίδια τους στο ζευγάρι, με τη μοναδική εξαίρεση να αποτελεί η εκτός έδρας ήττα με 3-0 τον Φεβρουάριο του 2023. Στο Anfield η ομάδα του Σλοτ σκοράρει 2+ γκολ για 9 διαδοχικά ματς στην Premier League, σερί που είναι το κορυφαίο της από το 2014.

Την ίδια στιγμή, οι «Λύκοι» έχουν δεχθεί 28 γκολ φέτος μακριά από το γήπεδό της στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η 2η χειρότερη στην κατηγορία (μετά της Λέστερ). Είναι η πρώτη φορά που δέχονται 30+ γκολ ύστερα από 13 εξόδους μετά τη σεζόν 2003-04, όταν και είχαν υποβιβαστεί στο τέλος. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.20 βρίσκουμε τον 1 σε συνδυασμό με Over 3,5.

10 - Mohamed Salah has now assisted 10 of Cody Gakpo's Liverpool goals, the third player he has 10+ Liverpool assists for along with Sadio Mané (17) and Roberto Firmino (14). Provider. pic.twitter.com/ejbDvNr76S — OptaJoe (@OptaJoe) February 6, 2025

Παράλληλα, όμως, η Λίβερπουλ δεν έχει κρατήσει το μηδέν σε κανένα από τα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για την Premier League, με το G/G να τιμάται στο 1.87. Τέλος, ο Κόντι Χάκπο έχει σκοράρει και στα 6 τελευταία ματς που ξεκίνησε ως βασικός στο Anfield (7 γκολ συνολικά). Μόνο 3 παίκτες έχουν σκοράρει στο παρελθόν για τη Λίβερπουλ σε 7 διαδοχικά εντός έδρας ματς: οι Φερνάντο Τόρες (2008), Λουίς Σουάρες (2014) και Μοχάμεντ Σαλάχ (2018 και 2023). Θα μπει σε αυτό το… κλαμπ ο Ολλανδός; Σε απόδοση 2.20 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Χάκπο.

Δύο ντέρμπι κορυφής στη Serie A

Η μάχη του τίτλου και της 4άδας φουντώνει στη Serie A και αυτή την αγωνιστική θα απολαύσουμε όχι ένα, αλλά δύο ντέρμπι κορυφής! Το πρώτο χρονικά είναι το Σάββατο ανάμεσα σε Λάτσιο και Νάπολι. Οι Partenopei προέρχονται από διαδοχικές ισοπαλίες (η τελευταία φορά που έφεραν 3 συνεχόμενες στο πρωτάθλημα ήταν τον Δεκέμβριο του 2014 με τον Μπενίτεθ στον πάγκο), ενώ δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 4 τελευταία ματς κόντρα στη Λάτσιο για το πρωτάθλημα.

1 - #Napoli (55) and #Inter (54) are separated by just 1 point after 24 games played in a #SerieA campaign for only the 2nd time in the three-points-for-a-win era (after 2011/12 - Azzurri 37 and Nerazzurri 36), the 1st one occupying the top-2 positions. Tête-à-tête. pic.twitter.com/1dzOzWZPbS — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 10, 2025

Δεν βρήκαν, μάλιστα, καν δίχτυα στα 2 πιο πρόσφατα, με την τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 3 να είναι το 1948. Οι γηπεδούχοι έχουν πετύχει διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις και θα ψάξουν την 3η σερί για πρώτη φορά από τη σεζόν 1994-95. Στο 2.70 προσφέρεται ο άσος, στο 3.20 η ισοπαλία, ενώ στο 1.90 το N/G.

Το βράδυ της Κυριακής έχει Derby d'Italia, με τη Γιουβέντους να υποδέχεται την Ίντερ. Οι Nerazzurri δεν έχουν χάσει κανένα από τα 3 τελευταία ματς στο ζευγάρι για τη Serie A και μόνο μία φορά εδώ και 45 χρόνια έχει φτάσει αυτό το σερί στα 4 (το 2005). Το παιχνίδι του πρώτου γύρου ήταν απίθανο, έληξε με σκορ 4-4 και μόνο 3 φορές στο παρελθόν και τα 2 μεταξύ τους ματς την ίδια σεζόν έληξαν ισόπαλα: το 1998-89, το 1994-95 και το 2001-02. Θα συνεχιστούν αυτές οι παραδόσεις; Στο 3.25 βρίσκουμε την ισοπαλία.

3 - For the first time #Juventus have won three matches in a row in all competitions under Thiago Motta. Journey.#JuventusPSV #UCL pic.twitter.com/FEt3yABe0s — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 11, 2025

Εξάλλου, η Γιουβέντους έχει χάσει μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, με τη μοναδική ήττα να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2022 (0-1), ενώ οι Bianconeri συνεχίζουν αήττητοι φέτος στο Τορίνο στο πρωτάθλημα, αλλά έχουν και τις περισσότερες ισοπαλίες στα Big-5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (7, όσες και η Χετάφε).

Το μεγαλύτερο ματς στο Λεβερκούζεν

Μεγάλο ντέρμπι κορυφής και στη Γερμανία, όπου η Λεβερκούζεν υποδέχεται την Μπάγερν. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 5 πιο πρόσφατα ματς στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2009, για να βρούμε ομάδα, που συμπλήρωσε 6 σερί ματς αήττητη κόντρα στους Βαυαρούς, όταν το είχε κάνει το Αμβούργο.

20 - Patrik Schick scored his 20th competitive goal for Bayer 04 Leverkusen this season. Only four players in B04 history have scored at least 20 goals in multiple seasons: Ulf Kirsten, Stefan Kiessling, Dimitar Berbatov and Patrik Schick (2021-22 & 2024-25). #Levels pic.twitter.com/yJztaihsJT — OptaFranz (@OptaFranz) February 5, 2025

Κρατάμε και το ότι η ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή κέρδισε μόλις 1 από τα 7 τελευταία ματς κόντρα σε εκείνη που βρισκόταν στη 2η θέση (το πέτυχε πέρυσι η Λεβερκούζεν, κερδίζοντας με 3-0 την Μπάγερν). Η ομάδα του Κομπανί, μάλιστα, έδωσε άλλα 2 τέτοια παιχνίδια φέτος, μένοντας στην ισοπαλία τόσο με την Άιντραχτ (3-3) όσο και με τη Λεβερκούζεν. Στο 1.63 η απόδοση για τη διπλή ευκαιρία 1X. Άλλωστε, ο Τσάμπι Αλόνσο έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Bundesliga, που δεν έχασε κανένα από 5 πρώτα του ματς κόντρα στην Μπάγερν.

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 προηγούμενα ματς κόντρα στον ΟΦΗ στη Super League, επίδοση που είναι η κορυφαία του στο ζευγάρι από τον Απρίλιο του 2019. Θα διευρύνει το σερί; Σε απόδοση 1.55 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Οι Παρασκευές… ταιριάζουν στη Χιρόνα, που μετράει 6 διαδοχικές νίκες τη συγκεκριμένη μέρα στη LaLiga. Την ίδια στιγμή, η Χετάφε δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 8 προηγούμενες εξόδους της την ίδια μέρα. Στο 1.98 προσφέρεται ο άσος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει χάσει καμία από τις 19 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της κόντρα στην Οσασούνα για το πρωτάθλημα. Μετράει, μάλιστα, 4 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι, σκοράροντας 3+ τέρματα σε κάθε μία από αυτές. Θα φτάσει και φέτος στη νίκη η «βασίλισσα»; Στο 1.58 το διπλό.

9 - Rayo Vallecano have not lost any of their last nine games in @LaLigaEN (W5 D4), their longest unbeaten run in the top-flight, surpassing one of eight games in November 2023 (W2 D6).



Streak. pic.twitter.com/zgWmdzjLdk — OptaJose (@OptaJose) February 7, 2025

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο, όμως το παιχνίδι δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει. Αφενός, επειδή οι φιλοξενούμενοι τρέχουν αήττητο σερί 9 αγώνων στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία της και αφετέρου επειδή έχει αποφύγει την ήττα στις 2 από τις 3 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα των «μπλαουγκράνα». Σε απόδοση 2.20 προσφέρεται το χάντικαπ +2 για τους φιλοξενούμενους.

Η Μπράιτον κέρδισε την Τσέλσι για το Κύπελλο την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα την υποδέχεται για το πρωτάθλημα. Οι Seagulls σκοράρουν για 7 διαδοχικά ματς στο ζευγάρι στην Premier League, αλλά παράλληλα έχουν κρατήσει το μηδέν μόλις 1 φορά στα 15 τελευταία. Στο 1.71 η απόδοση για τον συνδυασμό G/G και Over 2,5.

Το νικηφόρο σερί της Άρσεναλ επί της Λέστερ έχει φτάσει στα 6 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Παράλληλα, οι «κανονιέρηδες» τρέχουν το κορυφαίο αήττητο σερί τους (14 ματς) από τον Απρίλιο του 2011 (τότε σταμάτησε στα 16), ενώ οι γηπεδούχοι μετράνε 4 σερί εντός έδρας ήττες στην Premier League, χωρίς να σκοράρουν σε καμία από αυτές. Μόνο οι Σέφιλντ Γουένσντεϊ (1919-20), Μπέρμιγχαμ (1921-22) και Νόριτς (2019-20) έχασαν 5 σερί εντός έδρας ματς χωρίς να βρουν δίχτυα. Θα γράψει αρνητική ιστορία η Λέστερ; Στο 2.00 κυμαίνεται η απόδοση στο 2 σε συνδυασμό με N/G.

Η Ντόρτμουντ έδειξε να συνέρχεται στο Champions League, όμως έχει ακόμα δρόμο στην Bundesliga. Τώρα, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόχουμ σε τοπικό ντέρμπι, έχοντας χάσει μόλις 1 από τα 13 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, όμως τα 3 πιο πρόσφατα στο Vonovia Ruhrstadion έληξαν ισόπαλα με σκορ 1-1. Ο Νίκο Κόβατς, λοιπόν, κινδυνεύει να γίνει ο πρώτος τεχνικός της Μπορούσια, που θα χάσει και τα 2 πρώτα του ματς στον πάγκο στο πρωτάθλημα μετά τον Τίμο Κονιέτσκα το 1984. Θα αποφύγει αυτό το αρνητικό ρεκόρ; Στο 1.68 βρίσκουμε το διπλό και στο 4.10 την ισοπαλία.

Το αήττητο σερί της Ατλέτικο κόντρα στη Θέλτα έχει φτάσει στα 12 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, με τους «ροχιμπλάνκος» να κερδίζουν και τα 7 τελευταία, κρατώντας το μηδέν σε κάθε ένα από τα 4 πιο πρόσφατα! Θα συνεχίσουν το σερί; Στο 2.15 βρίσκουμε τον συνδυασμό του άσου με το N/G.

Κανένα από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Βαλένθια δεν έχει χάσει η Βιγιαρεάλ για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας και τα 5 πιο πρόσφατα. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο στην ιστορία της στο ζευγάρι. Θα το συνεχίσει; Στο 1.51 ο άσος.

Η Σεβίλλη παραμένει αήττητη στις αναμετρήσεις με τη Βαγιαδολίδ από τον Δεκέμβριο του 2012 στη LaLiga. Θα διευρύνει το εντυπωσιακό της σερί; Το διπλό πληρώνει 1.93.

Η Μπολόνια συνεχίζει την αήττητη πορεία της στη Serie A στο 2025 (6 παιχνίδια). Η τελευταία φορά που δεν έχασε κανένα από τα 7 πρώτα ματς του έτους ήταν το 2012. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση κόντρα στην Τορίνο; Στο 1.77 ο άσος.

Η Μίλαν μετράει 7 διαδοχικές νίκες επί της Βερόνα για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει σε ακόμα μία φέτος; Στο 1.37 ο άσος.

Ουντινέζε και Έμπολι αναδείχθηκαν ισόπαλες σε κάθε μία από τις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα. Θα συνεχιστεί το σερί; Στο 3.30 προσφέρεται η ισοπαλία.

Η Φούλαμ έχει δημιουργήσει καλή παράδοση στα παιχνίδια με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, κερδίζοντας τα 4 από τα 5 τελευταία για την Premier League. Στα 2 πιο πρόσφατα, μάλιστα, στο Craven Cottage πέτυχε ισάριθμες νίκες με συνολικό σκορ 7-0. Θα κερδίσει και αυτή τη φορά; Στο 2.15 ο άσος.

7 - No player was involved in more Premier League goals in January than Justin Kluivert (7 - 5 goals, 2 assists), with the Bournemouth man involved in a goal every 45 minutes across the month. Award. pic.twitter.com/E1BrZZdmBa — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2025

Μόνο οι Σαλάχ και Ίσακ έχουν πετύχει περισσότερα εκτός έδρας γκολ στην Premier League φέτος από τον Τζάστιν Κλάιφερτ. Ο Ολλανδός έχει τη δυνατότητα, μάλιστα, να γίνει ο πρώτος παίκτης της Μπόρνμουθ, που σκοράρει για 4 διαδοχικές εξόδους. Θα τα καταφέρει κόντρα στη Σαουθάμπτον; Σε απόδοση 2.05 η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κλάιφερτ.

Κανένα από τα 16 τελευταία ματς κόντρα στην Άουγκσμπουργκ δεν έχει χάσει η Λειψία για την Bundesliga, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία της απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Παρόλα αυτά, οι «Ταύροι» έμειναν στην ισοπαλία και στις 3 προηγούμενες επισκέψεις τους στην έδρα της Άουγκσμπουργκ σε όλες τις διοργανώσεις. Θα συνεχιστεί το συγκεκριμένο σερί; Στο 3.50 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Η Χόφενχαϊμ συνεχίζει να μην κερδίζει τις Κυριακές στην Bundesliga, με το συγκεκριμένο σερί να έχει φτάσει στα 9 παιχνίδια, επίδοση που είναι η χειρότερη στην κατηγορία. Θα το εκμεταλλευτεί η Βέρντερ, για να φτάσει στη νίκη; Σε απόδοση 1.90 βρίσκουμε τον άσο.

