Ο Μίτσελ Γκονθάλεθ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Αλ Καντσιά και θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Σαουδικής Αραβίας μέχρι το 2027.

Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, ο Μίτσελ Γκονθάλεθ αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στη Σαουδική Αραβία, μία κίνηση που του βγήκε αν μη τι άλλο σε καλό μιάς και την περασμένη χρονιά πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την Αλ Καντσιά.

Η θητεία του άλλοτε προπονητή των Ερυθρολεύκων έχει κριθεί από τους διοικούντες την ομάδα ως επιτυχημένη, γι' αυτό άλλωστε οι δύο πλευρές αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Ο Μίτσελ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Σαουδάραβες, το οποίο θα εκπνεύσει το 2027, όπως ανακοινώσε ο σύλλογος.

Η Αλ Καντσιά βρίσκεται μέχρι στιγμής στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Saudi Pro League, ισοβαθμώντας με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ φέτος έχει ηττηθεί μόλις τέσσερις φορές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

