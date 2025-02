Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκλεισε τα 40 και η Νέα Υόρκη το γιόρτασε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο! Ένα άγαλμα του Πορτογάλου σούπερ σταρ στήθηκε στην Times Square, προσελκύοντας πλήθος θαυμαστών!

Παρόλο που ο CR7 συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, η κληρονομιά του στο ποδόσφαιρο παραμένει ανεξίτηλη, προκαλώντας φρενίτιδα όπου κι αν ακουστεί το όνομά του.

Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου, από απλούς περαστικούς μέχρι φανατικούς θαυμαστές, που απαθανάτισαν τη στιγμή και γιόρτασαν την πορεία του ενός εκ των κορυφαίων αθλητών όλων των εποχών.

