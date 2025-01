Στην NEOM Sports Club της 2ης κατηγορίας της Σαουδική Αραβίας, της οποίας αθλητικός διευθυντής είναι ο Κούλης Δουρέκας, θα συνεχίσει ο Σαΐντ Μπενραχμά ως δανεικός από τη Λυών.

Σε μία σημαντική προσθήκη προχώρησε η NEOM Sports Club, ομάδα δεύτερης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο Σαΐντ Μπενραχμά θα συνεχίσει εκεί μέχρι το καλοκαίρι, ως δανεικός από τη Λυών.

Ο 29χρονος Αλγερινός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους Λιονέ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει στην NEOM Sports Club, ενώ το συμβόλαιο θα έχει και οψιόν μόνιμης μετακίνησης.

Θυμίζουμε ότι αθλητικός διευθυντής ποδοσφαίρου της NEOM Sports Club είναι ο Κούλης Δουρέκας, ο οποίος το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά από πέντε χρόνια.

