Η NEOM Sports Club ανακοίνωσε την πρόσληψη του Δουρέκα

Η Σαουδική Αραβία θα είναι και επίσημα ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Κούλη Δουρέκα, αφού υπέγραψε στην NEOM Sports Club.

Ο Κούλης Δουρέκας αποχώρησε από την Νότιγχαμ Φόρεστ μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια στην Αγγλία, αποχαιρετώντας μάλιστα την αγγλική ομάδα μ' ένα ξεχωριστό μήνυμα. Ο 61χρονος Έλληνας άφησε την θέση του τεχνικού διευθυντή των «Tricky Trees», την οποία θα αναλάβει ο Μίραν Πάβλιν.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του, όπως είχε ήδη διαφανεί από χθεσινά ρεπορτάζ, είναι η Σαουδική Αραβία, γεγονός το οποίο πήρε σήμερα επίσημη από την NEOM Sports Club. Ο Κούλης Δουρέκας θα αναλάβει εκεί την θέση του αθλητικού διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας.

إدارة نادي نيوم الرياضي تعين اليوناني كرياكوس دوريكاس مديرًا رياضيًا لكرة القدم.



تمنياتنا له بالتوفيق.#نادي_نيوم_الرياضي



NEOM Sports Club Appointed Kyriakos Dourekas as Football Sporting Director



We wish him success#NeomSportsClub