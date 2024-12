Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποχαιρετά την Πλίμουθ με τις δύο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει, ύστερα από μόλις μία νίκη σε 14 παιχνίδια.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ δεν μακροημέρευσε ούτε στην Πλίμουθ, καθώς απολύθηκε επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τον ήθελαν κοντά στην πόρτα της εξόδου εδώ και αρκετές ημέρες. Ο Άγγλος τεχνικός βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά το διασυρμό με 4-0 από την Κόβεντρι, ένα αποτέλεσμα που έστειλε κατευθείαν τον σύλλογο στον πυθμένα της βαθμολογίας και πλέον κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Η ομάδα ανακοίνωσε ότι το συμβόλαιο του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερματίστηκε κατόπιν συμφωνίας με τον ίδιο, ο οποίος μέσα σε 14 παιχνίδια κατέγραψε μόλις μία νίκη στην Championship.

Ο 39χρονος πρώην διεθνής είχε ένα ανεπιτυχές πέρασμα και από την Μπέρμιγχαμ πριν δώσει τα χέρια με τους «προσκυνητές» τον περασμένο Μάϊο.

🚨⚠️ Official: Wayne Rooney leaves Plymouth Argyle with immediate effect. Club confirms mutual decision after only one win in 14 games since joining the club. pic.twitter.com/oJrNWG2D6m

Υπό τις οδηγίες του αστέρα των Κόκκινων Διαβόλων, η Πλίμουθ όχι μόνο «χώλαινε» στο κομμάτι της επίθεσης, αλλά είχε σοβαρό πρόβλημα και στην άμυνα. Πέραν του ότι αντιμετώπιζε τη μεγαλύτερη απειλή από τους αντιπάλους της, έχει δεχθεί τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, τα περισσότερα σουτ και το μεγαλύτερο αριθμό τελικών.

24 - In the Championship this season, Plymouth have faced the most shots (391), the most shots on target (141), have the highest xG against total (44) and have conceded the most goals (51). Unsustainable. pic.twitter.com/VR3SiG8sr6