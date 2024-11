Ο Mr. Beast ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία για να συνεργαστεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έσταξε μέλι όταν τον είδε να παίζει μπάλα.

Ο πασίγνωστος YouTuber Mr. Beast, με περισσότερους από 331 εκατομμύρια συνδρομητές, συνεργάστηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για ένα video που ανέβηκε στο επίσημο κανάλι του Πορτογάλου σταρ στο YouTube. Για τις ανάγκες του γυρίσματος ταξίδεψε μέχρι τη Σαουδική Αραβία για να βρεθεί δίπλα στον CR7 και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα λόγια του όταν είδε να παίζει μπάλα!

Ο 29χρονος Αμερικανός πήγε σε αγώνα του Ρονάλντο και δεν κατάφερε να κρύψει τον θαυμασμό του. Ο 39χρονος στράικερ στον αγώνα της Αλ Νασρ βρήκε δύο φορές δίχτυα και έφτασε τα 915 γκολ στην καριέρα του και ο Mr.Beast τον αποθέωσε.

| Mr. Beast to Cristiano Ronaldo:



“You are the greatest football player that’s ever lived.”

pic.twitter.com/yB5PLcQyGI