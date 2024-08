Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε ένα νέο ρεκόρ και έγινε ο ταχύτερος content creator στο Youtube καθώς συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια συνδρομητές μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε κανάλι στο YouTube και έχει ξεπεράσει ήδη τους 40 εκατομμύρια συνδρομητές, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς.

Ο Πορτογάλος σταρ έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής 20 βίντεο στο νέο του κανάλι, συγκεντρώνοντας πάνω από 70 εκατ. προβολές, γεγονός που του εξασφαλίζει τεράστιες οικονομικές απολαβές από την πλατφόρμα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατ. συνδρομητές σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο MrBeast, ο οποίος χρειάστηκε περισσότερα από δύο χρόνια για να φτάσει στο ίδιο ορόσημο!

Mr Beast currently has 311 million subscribers, but Cristiano Ronaldo is slowly smashing his records 👀



It took Mr Beast 2908 days to reach the 20 million mark, and for Ronaldo? Just 24 hours 😳 pic.twitter.com/ZhSiBLGdps