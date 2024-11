Στη μαγική του βραδιά, ο Χρήστος Τζόλης έκανε «πάρτι» με τους φίλους της Μπριζ στις κερκίδες, δίνοντας τον ρυθμό!

Ο Χρήστος Τζόλης απέδειξε ότι εκτός από φοβερός επιθετικός είναι και ο άνθρωπος που ξέρει πώς να ανάψει την ατμόσφαιρα! Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον αγώνα, οπου βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές ο 22χρονος Έλληνας στράικερ βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου, τραγουδώντας μαζί με τους φιλάθλους της Μπριζ.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έδινε το σήμα και οι Βέλγοι τον ακολουθούσαν, τραγουδώντας το σύνθημα: «We are Brugge, we are wonderful».