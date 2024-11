Ο Βίκτορ Μπονιφέις τραυματίστηκε σοβαρά στον μηρό και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.

Το δεύτερο μισό του 2024 εξελίσσεται σε... εφιάλτη για τον Βίκτορ Μπονιφέις, καθώς μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ήρθε και ο τραυματισμός στον μηρό κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νιγηρίας με τη Ρουάντα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Οκτωβρίου, ο 23χρονος επιθετικός ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με το αυτοκίνητό του να καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς. Ευτυχώς, ο ίδιος βγήκε σώος από το περιστατικό. Τον ίδιο μήνα προχώρησε σε έκκληση μέσω social media προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για την εθνική Νιγηρίας, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της αποστολής της στη Λιβύη.

Ωστόσο, η κακοδαιμονία δεν σταμάτησε εκεί. Αφού ο Μπονιφέις τραυματίστηκε σοβαρά στον μηρό στον αγώνα της Νιγηρίας με τη Ρουάντα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο τραυματισμός αυτός τον αφήνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο του 2024, στερώντας από τον Τσάμπι Αλόνσο τις πολύτιμες υπηρεσίες του επιθετικού της Λεβερκούζεν.

Victor #Boniface has suffered a muscle fiber tear in his thigh, according to our information and will not play another game for Bayer 04 Leverkusen this year.



The striker picked up the injury during the World Cup qualifier against Rwanda (1-2), with the Nigerian Football… pic.twitter.com/pb9UEPxCaC