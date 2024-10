Γλίτωσε από πολύ σοβαρό τροχαίο ο Μπονιφέις, ευχαρίστησε τον Θεό (vid)

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε ο Βίκτορ Μπονιφέις της Μπάγερν Λεβερκούζεν, με το αυτοκίνητό του να γίνεται... σμπαράλια.

Ο επιθετικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Βίκτορ Μπονιφέις ενεπλάκη σ' αυτό σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητό του, με τον ίδιο να στέκεται τυχερός να γλιτώνει χωρίς κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Σε τραγική κατάσταση από την άλλη είναι το αυτοκίνητο του Νιγηριανού επιθετικού, το οποίο μπορείτε να δείτε και παρακάτω στις εικόνες και απ' όπου φαίνεται και το πόσο σοβαρό ήταν το ατύχημα αυτό.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλησε μ' ένα ποστ στα social media του να ευχαριστήσει τον Θεό για το γεγονός πως δεν έπαθε το παραμικρό, παρά το σοβαρό ατύχημα που είχε.

God is the greatest ❤️

Δείτε εικόνες από το ατύχημα:

Victor boniface survived a ghastly car accident last night…. Thank God for life🥹🧎🏼‍♂️ 🙏 pic.twitter.com/fIJQYUE6Ej