Ο Αμπντελχαμίντ Σαμπίρι, συμπαίκτης του Ελ Καμπί στο Μαρόκο, έβαλε ένα φοβερό γκολ ξεκινώντας σχεδόν δίπλα στο σημαιάκι του κόρνερ και... αδειάζοντας 2 αντιπάλους.

Ο 27χρονος Σαμπίρι εξακολουθεί να δείχνει το πόσο χαρισματικός σκόρερ είναι. Ο Μαροκινός διεθνής και συμπαίκτης του Ελ Καμπί (που ανήκει στη Φιορεντίνα αλλά παίζει ως δανεικός στην Ατζμάν στα ΗΑΕ) βρέθηκε πολύ κοντά στο κόρνερ και... χόρεψε με τις ντρίμπλες του δύο αντιπάλους για να στείλει με φοβερό τρόπο τη μπάλα στα δίχτυα βάζοντας το γκολ της... χρονιάς για το Μαρόκο στο 1-5 με τη Γκαμπόν.

🚨🇲🇦 WHAT A GOAL FROM ISMAEL SAIBARI WITH MOROCCO! 😳pic.twitter.com/XMO0PW5woR