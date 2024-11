Νεϊμάρ: «Η Σαουδική Αραβία μπορεί να διοργανώσει το καλύτερο Μουντιάλ της ιστορίας»

Ο Νεϊμάρ αποθέωσε το ποδοσφαιρικό project της Σαουδικής Αραβίας και δήλωσε πως η χώρα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει το 2034 ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που θα μείνει στην ιστορία.

Μπορεί οι διαδοχικοί τραυματισμοί να μην του έχουν επιτρέψει να παίξει όσο θα ήθελε στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο ο Νεϊμάρ έχει να πει τα καλύτερα για το ποδοσφαιρικό project της χώρας. Ο Βραζιλιάνος μετακόμισε στην Ανατολή το καλοκαίρι του 2023 για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ και δήλωσε ενθουσιασμένος με τα όσα έχει βιώσει, τονίζοντας πως, αν τελικά πάρει το χρίσμα, η Σαουδική Αραβία μπορεί να διοργανώσει το 2034 το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας.

